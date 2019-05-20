Avusturya’da iktidar ortağı FPÖ’nün bakanları istifa etti

Avusturya'da ıkçı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz Christian Strache ve partinin Meclis Grup Başkanı Johan Gudenus’un zengin bir Rus ile, partilerine yardım yapılması konusunda, İspanya’nın İbiza adasında 2017 seçimleri öncesi yaptığı belirtilen görüşmeyi içeren görüntülerin Alman medyasında yayınlanmasının ardından istifalar peş peşe geldi.

Başbakan Yardımcısı ve FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache, önceki gün başbakan yardımcılığı başta olmak üzere, parti başkanlığı dahil bütün görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Avusturya yerel medyası, partinin hükümetteki Spor, İçişleri, Çalışma, Savunma ve Ulaştırma bakanlarının istifa ettiğini duyurdu. (DHA)