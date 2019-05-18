18 Mayıs 2019 02:04

Aliağa Belediyesinde personel görev değişikliğine tepki

Genel-İş 5 nolu Şube, Aliağa Belediyesinde 200’e yakın personelin görev yerlerinin değişmesi ve 3 işçinin işten çıkarılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Aliağa Belediyesinde personel görev değişikliğine tepki

Fotoğraf: Evrensel

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    Aliağa Belediyesinde önceki hafta gündeme gelen 200’e yakın personelin asli kadrolarının bulunduğu alanlara gönderilerek görev yerlerinin değiştirilmesi ve üç işçinin işten çıkarılması üzerine Genel-İş 5 nolu Şube Yönetim Kurulu yazılı açıklama yaptı.

    Aliağa Belediyesinde çoğunluğu büro personeli olmak üzere 200’e yakın işçinin görev yerlerinin değişmesi ve geçtiğimiz günlerde Temizlik işlerinde çalışan üş işçinin de işten çıkarılmasına karşı açıklama yapan Genel İş 5 nolu yönetim kurulu: “İşe girdikleri günden bu yana büro vb işlerde çalışan özellikle kadın arkadaşlarımızın hiçbir iş güvenliği eğitimi ve tedbiri alınmadan yazılı bir görevlendirme yapılmadan temizlik, park bahçe ve bayındırlık işlerinde çalıştırılmaya zorlanması başta İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasaları olmak üzere kanunlara aykırıdır. İşçi çıkarılmasının ise, hele hele bu Ramazan ayında kabul edilebilir hiçbir tarafı bulunmamaktadır”dedi.

    Genel İş 5 nolu Şube yönetim kurulu yaptığı yazılı açıklamada şunları dile getirdi: “İşçilerin görevlerinde değişiklik ancak çalışma koşullarında bir benzerlik olmasıyla mümkündür. Çalışma koşullarındaki esaslı bir değişiklik konusunda 4857 Sayılı İş Kanununun 22. Maddesinde “İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından 6 işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz.” denmektedir. Burada açıkça belirtildiği üzere; ‘asıl iş’ten kastedilen uzunca bir süredir işçi tarafından yerine getirilen ve işyeri uygulamasına dönüşen iştir ve burada esaslı bir değişiklik ancak işçinin rızası ile mümkün olabilmektedir.  İşe girdikleri günden bu yana büro vb işlerde çalışan özellikle kadın arkadaşlarımızın hiçbir iş güvenliği eğitimi ve tedbiri alınmadan yazılı bir görevlendirme yapılmadan temizlik, park bahçe ve bayındırlık işlerinde çalıştırılmaya zorlanması yukarıda belirtildiği üzere başta İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasaları olmak üzere kanunlara aykırıdır.

    İşçi çıkarılmasının ise, hele hele bu Ramazan ayında kabul edilebilir hiçbir tarafı bulunmamaktadır. Belediyemizde ciddi mali sıkıntılar yaşandığı herkesçe bilinmekte ve yetkililerce de ifade edilmektedir. Ancak bu durumun sorumlusu kuşkusuz çalışan işçiler değildir”

    Eğer işçiler ekonomik sıkıntılar nedeniyle işten çıkarıldıysa bunun usul ve esaslarının da kanunlarda ve Yargıtay kararlarında çizildiği belirtilen açıklamada, “İşten atılanlar bu arkadaşlarımız 10 yıldan fazla bir süredir Belediyemize hizmet etmekte, yaşadığımız bu kentin sokak ve caddelerinin temizlenmesinde alın terlerini dökmüşlerdir. Bu arkadaşlarımıza yapılan haksız muameleden bir an önce geri dönülmelidir.  Sendikamız, işyerinin geleceği, sorunlarının çözümü ve huzurlu bir çalışma ortamının sağlanması konusunda her türlü diyaloğa ve desteğe hazırdır. Ancak, üyelerimizin mağdur edecek, onların aile yaşamlarını olumsuz etkileyecek ve kanunlardan ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinden doğan haklarına halel getirebilecek her türlü uygulamanın da karşısında olacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz. Belediye yönetimiyle sürdürdüğümüz görüşmeler doğrultusunda kamuoyu tekrar bilgilendirilecektir” (İzmir/EVRENSEL)

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