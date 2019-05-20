Rize'de kaçak yapıların yıkımı yine ertelendi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi’nde, dere yatağına inşa edilen kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. 21 kaçak yapının yıkımı için ekipler polis, jandarma ve iş makineleriyle vadiye geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı vadide kaçak yapı sahipleriyle görevliler arasında gerginlik yaşandı.

Doğu Karadeniz’de, imar affıyla birlikte 31 Aralık 2017’den önceki yapılara af getiren düzenleme sonrasında inşa edilen kaçak yapıların yıkımı devam ediyor. Öte yandan bölgede yeni kaçak inşaatlar da yükselmeye devam ediyor. Yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlara inşa edilenlerin ardından dere yataklarına da inşaat yapılmaya başlandı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Fırtına Vadisi’nde; dere yatağına otel, pansiyon ve restoran inşa edilmeye başlandığı ortaya çıktı. Kaçak yapılarla ilgili yasal işlem başlatılarak, Fırtına Vadisi’nde tespit edilen 21 kaçak yapı için yıkım kararı alındı.

GERGİN BAŞLADI

Dere yatağına inşa edilen 21 kaçak yapının yıkımı için ekipler polis, jandarma ve iş makineleriyle vadiye geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı vadide kaçak yapı sahipleriyle görevliler arasında gerginlik yaşandı. Yapılarını yıktırmak istemeyen kaçak yapı sahipleri ile ekipler sık sık karşı karşıya geldi. Rize Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'ndeki kaçak yapı sahiplerine gönderdiği bazı tebligatların, sahiplerine ulaşmaması üzerine, yıkılması planlanan 21 kaçak yapı sahiplerine 15 gün ek süre verildi. Yıkım için bölgeye gelen ekipler, yoğun güvenlik önlemleri alınan vadiden iş makineleriyle birlikte ayrıldı. (Rize/DHA)