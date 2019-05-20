20 Mayıs 2019 16:31

Uçan Süpürge başlıyor: Beş kıtadan kadın festivalleri gelecek

23-30 Mayıs arasında düzenlenecek Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivaline 5 kıtadan kadın film festivali temsilcileri konuk olacak.

Uçan Süpürge başlıyor: Beş kıtadan kadın festivalleri gelecek

Uluslararası Film Koordinatörü Başak Tekin (solda), Festival ekibinden Deniz Şengenç (sağda) | Fotoğraflar: Evrensel

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    Burcu YILDIRIM
    Derya KAYA
    Ankara

    Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivalinde bu yıl ilk kez 5 kıtadan kadın film festivalleri konuk olacak. 23-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festivalde 140 seçki Ankara’da sinemaseverlerle buluşacak. Bu yıl 22.’si düzenlenecek festivalin teması, “Hikayem 22.0” olarak belirlendi.

    Büyülü Fener ve Çağdaş Sanatlar Merkezinde gösterime girecek festivale, dünya genelinden 1721 başvuru yapıldı. Süpürge, festival boyunca 140 seçki ile beyaz perde karşısına çıkarken birçok film ve belgesellerin tek gösterimi yapılacak. “Dertsiz Tasasız”, “Yersiz Yurtsuz”, “Her Biri Ayrı Renk” bölümleri ile seyircileriyle buluşacak festivalde bir hafta boyunca atölyeler olacak.

    Süpürgenin açılış etkinliği 23 Mayıs saat 20.00’de Devlet Opera ve Balesinde düzenlenecek. Açılışta, Onur Ödülü Sumru Yavrucuk ve Ayla Algan’a, Bilge Olgaç Başarı Ödülü Meltem Cumbul ve Pelin Esmer’e, Tema Ödülü Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfına Genç Cadı Ödülü ise Gözde Çıracı’ya takdim edilecek.

    ‘KADINLARIN ÇOK HİKAYESİ VAR’

    Festival ekibinden Uluslararası Film Koordinatörü Başak Tekin, festivale büyük bir dayanışma ile hazırlandıklarını belirterek, ilk defa bu yıl dünyanın dört bir yanından uluslararası kadın film festivallerini konuk edeceklerini ifade etti. Tekin, bu yılki temayı “Hikayem 22.0” olarak kurgulamalarının nedenini ise kadın hikayelerini buluşturmak, kendi hikayelerini anlatmak ve yeni hikayeler dinlemek için olduğunu söyledi. Tekin, “Temaya bağlı olarak ‘Gelin hikayenizi anlatın, biz de anlatalım’ dedik. Şili, Afrika, Kanada, Lübnan, Hindistan gibi dünyanın diğer ucundan festivaller geliyor. Bütün bu hikayeleri ortak bir zeminde buluşturmak istedik. Kadınların anlatacağı çok hikayesi var. Çok farklı kültürden kadınlar gelecek. Hepsi de kadın yönetmenlerin çektiği filmler” dedi.

    FESTİVALE REKOR BAŞVURU

    1721 kadın yönetmenin festivale başvurduğunu ve bunun rekor bir sayı olduğunu söyleyen Tekin, 17 kişilik seçici kurul ile gece gündüz çalıştıklarını söyledi. 50 ülkeden 140 civarında filmin Ankaralılarla buluşacağını belirten Tekin, “Biraz da festivallere içimizi döktük. Festivallere, ‘Biz de buradayız. Türkiye’de güzel de şeyler oluyor. Kendi seçkimize ek olarak seslerini duyamadığımız, daha önce bir araya gelemediğimiz film festivallerini ekleyelim’ dedik” şeklinde konuştu.

    ‘KADIN EMEĞİNİN GÖRÜNÜR KILINMASI ÖNEMLİ’

    Festival ekibinden Deniz Şengenç ise festival atölyelerinin çok heyecan verici olduğunu belirterek, “Bir taraftan Ankaralı sinemaseverler filmlere doyacak, bir taraftan da sanatla dolu bir hafta geçirecekler” dedi. Beş gün boyunca kameradan, kurguya kısa filmin bütün evrelerinin küçük dersler halinde olacağı bir kısa film atölyesi açılacağını kaydeden Şengenç, bunun yanında Şeyda Taluk ile “Başarılı Bir Pitching için Hikaye Anlatıcılığı Atölyesi” olacağını belirtti. Festivalde “Meltem Cumbul ile Oyunculuk Atölyesi”nin de yer alacağını ifade eden Şengenç, “24 Mayıs’ta Çağdaş Sanatlar Merkezinde Meltem Cumbul 10 kişi ile birlikte çalışacak. Belirlenecek 10 kişi dışındakiler de atölyeyi izleyici koltuğundan takip edebilecek” dedi.

    Film yapmanın başlı başına büyük bir iş olduğuna dikkat çeken Şengenç, “Dünya çapında bir erkek hiyerarşisi var. Bir de üstüne ‘Sen kamera kullanmayı da mı biliyorsun, kurgu mu yapıyorsun, Kadın olarak hem de!’ algısı var. Lensi de, kamerayı da ses kartının ne olması gerektiğini de biliyoruz. Sonrasında kurgulayıp, dağıtımı için de çalışabiliriz. Bu açıdan sinemada kadın emeğinin görünür kılınması bu festivalde çok önemli. İyi ki varlar” dedi.

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