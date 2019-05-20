Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 20 Mayıs 2019 Pazartesi

Samsun'da gerçekleştirilen ve siyasilerin bir araya geldiği 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl kutlamaları, yenilenen İstanbul seçimlerine giderken iktidar ve muhalefet kanadının açıklamaları, eğitim alanında yapılmak istenen değişiklikler, ekonomik kriz ve emekçilerin her gün daha da kötüleşen durumu, açlık grevi eylemleri ve daha fazlası Mithat Fabian Sözmen'in sunumyla ""Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

20 Mayıs Pazartesi günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)