Cennet Adası'nda 12 bin yıllık tarihe "Aşk ilanı" yazıları

Muğla'ya bağlı Marmaris'teki Cennet Adası’nda 12 bin yıl öncesinden insan izlerine rastlanan Nimara Mağarası içindeki korkulukların kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülmesi ve duvarlarına geçmiş yıllarda kazınan ve sprey boyayla yazılan yazılara yenilerinin eklenmesi tepki çekiyor.

Mağaranın duvarlarına kesici aletlerle kazınan, oje ve sprey boyalarla yazılan "Aşk, tanrı, Allah ve çeşitli tarihler" gibi ifadeler ve sevgiliye yapılan aşk ilanları tepkilere neden oluyor. Mağaranın 30 metre kadar içine girilebilmesi için konumlandırılan ahşap korkuluklardan 4’üne de sökülerek, zarar verildi. Ayrıca yakındaki ormanlık alanda da tarihi eser için çok sayıda kaçak kazı çalışması yapıldığı ortaya çıktı. Milli Parklar Müdürlüğü sınırları içinde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluğundaki mağaradaki bu durumla ilgili yetkililer ise bir açıklama yapmadı. Nimara Mağarası, 1999 yılında keşfedilerek arkeolojik ve doğal SİT alanı ilanı edildi. 26 Temmuz 2000'da mağara içinde ve çevresinde kazılar başlatıldı. Dönemin Muğla İl Turizm Kültür Müdürü Murat Süslü ile Marmaris Müze Müdürü Neşe Kırdemir tarafından başlatılan kazılarda elde edilen bulguların incelenmesiyle M.Ö. 10 bin yıla dayandığı, yani 12 bin yıl önce insanların mağarayı mesken edindiği tespit edildi. (Muğla/DHA)