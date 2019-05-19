Ödemiş'te bir erkek, kadın ile oğlunu tüfekle öldürdü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, Okan Karakaş adlı bir erkek, Gizem Tabak (24) ile 2 yaşındaki oğlu Kaan Kundakçı'yı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Cinayet, dün saat 23.00’te Ödemiş ilçesi Seyrekli Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Okan Karakaş, birlikte yaşadığı belirtilen Gizem Tabak ile oğlu Kaan Kundakçı’yı av tüfeğiyle başından vurdu. Ardından Karakaş, tüfeği kendi göğsüne dayayıp, tetiği çekti. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Gizem Tabak ve Kaan Kundakçı'nın öldüğü saptandı. Okan Karakaş ise ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gizem Tabak ve oğlunun cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (İzmir/DHA)