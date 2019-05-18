İbrahim Kaypakkaya katledilişinin 46. yılında anılıyor

İşkenceyle katledilen 68 kuşağı gençlik önderlerinden İbrahim Kaypakkaya, ölümünün 46. yılında anılıyor.

1948 Çorum/Sungurlu doğumlu olan Kaypakkaya, 60’ların ikinci yarısında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümünde okurken devrimci mücadeleye atıldı. 6. Filo’ya karşı bildiri yayınladığı gerekçesiyle Kasım 1968’de okuldan atıldı. Aydınlık çizgisiyle yaşadığı fikir ayrılığı sonrası Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist’i kurdu. Örgütüyle silahlı mücadeleye başlamasının ardından 1973’te Dersim’de yaralandı. Beş gün köylere sığınan Kaypakkaya, 29 Ocak’ta kaldığı köyde bir öğretmenin ihbarı üzerine yakalandı.

"SER VERİP SIR VERMEYEN YİĞİT"

Yaralı halde yürütüldü. Buradan ayaklan donmuş halde Diyarbakır’a getirildi. Hastanede donmuş olan parmakları kesildi.

Yoğun işkencelere maruz kalmasına rağmen dik duruşuyla “Ser verip sır vermeyen yiğit” olarak anılan İbrahim Kaypakkaya’nın ölüm nedeni tutanaklara “intihar” olarak geçirildi!

Kurşunlanarak öldürüldüğü tahmin edilen Kaypakaya’nın vücudundaki kurşun izlerinin yok edilmesi amacıyla izlerin bulunduğu yerler kesildi.

Kaypakkaya, bugün Türkiye ve yurt dışındaki pek çok merkezde anılacak. (HABER MERKEZİ)