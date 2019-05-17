Özyeğin Üniversitesi öğrencileri zamlara karşı bir araya geldi

İstanbul'da eğitim veren Özyeğin Üniversitesinin öğrencileri, barınma ve beslenme gibi temel sorunlarının çözülmesi için imza kampanyası başlattı. Üniversitenin forum alanında bir araya 300’ü aşkın öğrenci, sorunlarını paylaşarak taleplerini dile getirdi.

Öğrenciler, yurt fiyatlarının fahiş oranda olmasına ve ulaşım ücretlerinin 4 senede 4 kat artmasına tepki gösterdi.

KADIN ÖĞRENCİLERİN KAPILARININ DİNLENMESİNE DE TEPKİ GÖSTERDİLER

Öğrenciler ayrıca yurt personellerinin öğrenci odalarını keyfi bir şekilde denetleyip, kadın öğrencilerin odalarında erkek var mı yok mu diye kapıları dinlemelerinden de bir an önce vazgeçilmesini istedi.

Yurt ve okul giderlerinin şeffaf bir şekilde öğrencilerle paylaşılmasını isteyen öğrenciler, temel hakların öğrencilere danışılmadan sınırlandırılmaması gibi temel taleplerini belirleyip imza kampanyası başlattı.

Öğrenciler, seslerini duyurmak için de twitterda @OzUDayanisma hesabı açtı. (İstanbul/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel