CHP’li Sarıbal tutuklanan tiyatrocu Nazlı Masatçı'yı ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İzmir Aliağa Şakran Cezaevi’nde tutuklu bulunan, KHK ile kapatılan Yenikapı Tiyatrosu oyuncusu Nazlı Masatçı’yı ziyaret etti. Ziyaretine ilişkin bilgi veren Sarıbal, faşizm tarihinin düşünceyi, düşünen insanı, sanatçıları hatta kitapları, oyunları, filmleri hedef alan sayısız örnekle dolu olduğunu hatırlatarak “Bir sanatçının, Nazlı Masatçı’nın bugün yaşadıkları kara bir tarihin tekerrürüdür” dedi. Masatçı’nın cezaevinde geçirdiği süre içinde keyfi ve mesnetsiz uygulamalarla yasal haklarından mahrum bırakıldığını belirtti.

"MASATÇI BİR TİYATRO SANATÇISI"

Sarıbal, “Nazlı Masatçı bir tiyatro sanatçısı. Önce oynadığı bir oyun nedeniyle hakkında dava açıldı ve ceza aldı. Sonra da kendi paylaşmadığı halde canlandırdığı perforansın bir video görüntüsü üzerine ikinci bir ceza aldı. Bu suçlamaya ilişkin dava dosyasında somut bir paylaşım bilgisi bulunmazken normalde Nazlı Masatçı’nın cezasının kalan 6 ayını açık cezaevinde, 6 ayını ise denetimli serbestlikle tamamlaması gerekirken, cezaevi yönetimi keyfi olarak buna engel oluyor. Cezaevi yönetimi ‘örgüt bağlantısı henüz bitmemiş’ iddiasıyla Nazlı Masatçı’nın açık cezaevine gönderilmesine engel olmakta” dedi.

"ÖZGÜR SANAT HEDEF ALINMIŞTIR"

Düşünce ve ifade özgürlüğünün yok sayıldığı sayısız uygulama arasında Masatçı’nın aldığı cezanın “oynadığı bir rol” sebebiyle verilmiş olmasının, üstelik cezanın Gogol’un dünyaca ünlü oyunu Palto’ya istinaden “halkı askerlikten soğutmak” suçlamasıyla verilmiş olmasının zamanın ruhuna ve siyasal iktidarın düşünceyi, sorgulamayı, aydınlanmayı yok etmek üzere kurguladığı “yeni rejime” uygun ancak çağdışı ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

Sarıbal “Oyunun vicdani red hakkının tanınması ve tutuklu vicdani retçi İnan Süer'in serbest bırakılması amacıyla yapılan eylemde sergilenmiş olmasının kaç hak ihlalini birden içerdiğine bir bakın; en önce 21. yüzyılda muhalif tiyatro yaptığı için KHK ile bir tiyatro hedef alınmış ve kapatılmıştır. Ardından Nazlı Masatçı özelinde protesto hakkı, özgür sanat hedef alınmıştır. Şimdi de Masatçı’nın cezaevi koşullarına ilişkin hakları ihlal ediliyor” dedi.

"YASA DIŞI VE KEYFİ BİR UYGULAMA"

Masatçı’ya uygulanan keyfi uygulamalardan bahseden Sarıbal, “Masatçı’nın bağlı olduğu iddia edilen örgüte dair hala bir netlik sağlanabilmiş değil. İddia edilen örgüt sürekli değişiyor. Kendisini ziyaret eden avukatların; terör ile bağlantılı olduğu iddia edilen ancak Masatçı’nın tanımadığı ve yan yana dahi gelmediği başka hükümlüleri de ziyaret etmiş olması, Masatçı’ya mektup yazanlar arasında eski tutukluların yer alması, Masatçı’ya Ot ve Kafa gibi her yerde satılan hatta içeriği siyasi dahi olmayan dergiler gönderilmiş olması gibi bir dizi akıl almaz gerekçe ile nakledilmeyerek kapalı cezaevinde tutulmaya devam ediliyor, dilekçeleri gündeme alınmıyor, itirazına yanıt verilmiyor. Bu tamamen yasa dışı ve keyfi bir uygulamadır” şeklinde konuştu. (HABER MERKEZİ)