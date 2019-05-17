ABD’de kürtaj yasağı tartışması: Yobazlık sağlığı tehdit ediyor

Kürtajı çok istisnai durumlar dışında yasaklayarak ABD’nin en katı tasarısını kabul eden Alabama eyalet senatosu bununla da kalmadı. Kürtaj olmasına izin verilmeyecek kadınlar ve doğacak çocuklar için tıbbi destek sağlanması yönündeki değişiklik tekliflerini de reddetti.

Kürtaj tasarısına karşı oy kullanan sekiz Demokrat senatörden biri olan Linda Coleman-Madison, kürtaj olmasına artık izin verilmeyecek kadınlar için devlet tarafından ücretsiz doğum öncesi ve tıbbi yardım sunulması yönünde kanun tasarısında bir değişiklik yapılması önerildi.

Ancak muhafazakârların çoğunlukta olduğu senato, bu teklifi altıya karşı 23 oyla reddetti.

Ensest ve tecavüz sonucu dahi olsa kürtaj uygulanmasını suç kapsamına alan tasarı, 35 üyeli Alabama Eyalet Senatosu’nda 25 Cumhuriyetçi erkek senatörün oyuyla kabul edilmişti. Senatoda sadece dört kadın senatör var, bunlardan ikisi tasarıya karşı çıkıyor.

Ensest ve tecavüz gibi durumlarda ayrıcalık tanınmasını öngören değişiklik teklifi de reddedildi.

Öte yandan kürtaj yasası Cumhuriyetçi Vali Kay Ivey tarafından imzalandığında yürürlüğe girecek. (DIŞ HABERLER)