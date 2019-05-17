    • Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 17 Mayıs 2019 Cuma

    PKK lideri Öcalan'a görüş yasağının kaldırılması, Türkiye - ABD arasındaki S-400 gerilimi, TÜPRAŞ işçileri ve çok daha fazlası "Ne Var Ne Yok"ta

    17 Mayıs 2019 08:58
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    PKK liderİ Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağının kaldırılması, 23 Haziran  İstanbul seçimi, AKP'li Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ın istismarı örtmeye çalışması, Türkiye - ABD arasındaki bitmek bilmeyen s-400 füze gerilimi, vardiya dayatmalarına ve mazaret izinlerinin azaltılması karşı fabrikaları terketmeme eylemi başlatan TÜPRAŞ işçileri, Şule Çet davası ve çok daha fazlası "Ne Var Ne Yok"ta

    Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

    Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

    17 Mayıs Cuma günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (EVRENSEL WEB TV)

     

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    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 17 Mayıs 2019 Cuma

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