Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 17 Mayıs 2019 Cuma

PKK liderİ Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağının kaldırılması, 23 Haziran İstanbul seçimi, AKP'li Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ın istismarı örtmeye çalışması, Türkiye - ABD arasındaki bitmek bilmeyen s-400 füze gerilimi, vardiya dayatmalarına ve mazaret izinlerinin azaltılması karşı fabrikaları terketmeme eylemi başlatan TÜPRAŞ işçileri, Şule Çet davası ve çok daha fazlası "Ne Var Ne Yok"ta

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

17 Mayıs Cuma günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (EVRENSEL WEB TV)