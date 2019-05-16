SES: Mülakata dayalı ve sözleşmeli istihdamından vazgeçilmeli

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Sağlık Bakanlığı'nın kamu personel alımında sözlü mülakata geçmek istemesine tepki gösterdi. SES Eş Genel Genel Başkanı Gönül Erden, eğitim alanında sözlü mülakatın nasıl işlediğine de dikkat çekerek, kamuda mülakata dayalı ve sözleşmeli istihdamdan derhal vazgeçilmesini istedi.

Sendika genel merkezinde yapılan basın toplantısında konuşan SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, Danıştay tarafından objektif olmama gerekçesiyle iptal edilen mülakat sınavı uygulamasının sağlık çalışanlarının atamalarında belirleyici olmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Mülakat sistemiyle kamu kadrolarına sadece iktidara yakın olanların alınmasının hedeflendiğini belirten Erden, “Bu mülakat uygulaması, sağlık alanında yaşanan sorunları çözmek bir yana, yeni sorunlar eklemektedir. Binlerce sağlık emekçisi mezun olmuş, atama ve kadro beklemektedir. Sağlık alanı ise personel eksikliği nedeni ile yığınla sorunla yüz yüzedir. Personel eksikliği nedeniyle mevcut çalışanlar ağır koşullarda, uzun saatler boyunca, neredeyse dinlenemeden, tükenerek çalışmaktadır. Personel eksikliği nedeniyle yapılan geçici görevlendirmeler bir rutine dönmüştür; bu durum hem çalışanları bezdirmekte, yaşamlarını olumsuz etkilemekte, hem de sunulan hizmetin niteliğini etkilemektedir” diye konuştu.

KPPS SORUNU ÇÖZÜLMEDEN MÜLAKAT EKLENDİ

Mesleki yeterlilik diploma ile belirlenmişken, işe alımlarda KPSS gibi bir sınav şartı koymanın zaten başlı başına problem olduğunu dile getiren Erden, KPSS sorununun ortadan kaldırılması gerekirken yeni bir problemin ortaya atıldığını söyledi. Sağlık alanı için belirlenecek merkezde 5, illerde 3 kişiden oluşturulacak sınav komisyonlarına da güvenmediklerini vurgulayan Erden, Türkiye’de mülakat sınavına dayalı tüm uygulamaların siyasal kadrolaşmanın önünü açarak sayısız haksızlığa neden olduğunu söyledi.

SÖZLEŞMELİ DEĞİL, GÜVENCELİ İSTİHDAM TALEBİ

İşe almanın yanı sıra istihdam biçiminin de önemli bi sorun olduğuna dikkat çeken Erden, güvencesiz/sözleşmeli istihdam uygulamalarının yaygınlaşmasının mülakat siyasetinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi. Erden, “İlk uygulandığı andan itibaren tartışılan ve çok sayıda mağduriyet yaşanmasına neden olan mülakat sınavı ile güvencesiz istihdam uygulamalarından derhal vazgeçilmeli, Kamuda sözleşmeli, 4-B, 4-C, 4-D, geçici, ücretli, vekil, sözleşmeli,4+2 taşeron vb. bütün güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine kadrolu ve güvenceli istihdam sağlanmalıdır” dedi.

EĞİTİMDE SÖZLÜ MÜLAKAT BÖYLE YAPILIYOR

Sözlü mülakat sistemi eğitim alanında birçok skandala yol açmıştı. Erden, eğitim alanında yapılan mülakatlarda, bazı illerdeki sorulan soruları şöyle hatırlattı: