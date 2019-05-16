Medeni Yıldırım davasında ses ve görüntüler incelenecek

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2013 yılında askerlerin açtığı ateş sonucu öldürülen Medeni Yıldırım’ın dosyasının istinaf mahkemesinde bozulması sonrasında yeniden yargılama devam ediyor. Diyarbakır 7.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın altıncı celsesinde duruşma 17 Ekim'e ertelendi.

Dosyada tek başına yargılanan Er A.Ç. dışında diğer faillerin de açığa çıkarılabilmesi için bilirkişi sıfatıyla TRT'ye gönderilen dosya, uzmanlık alanı olmadığı gerekçesiyle incelenmeden geri gönderildi. Dosyadaki ses ve görüntüler yeniden incelenmek üzere TÜBİTAK ve İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

NE OLMUŞTU?

Lice'nin Kayacık köyünde, 28 Haziran 2013 tarihinde, kalekol yapımına karşı yapılan eylem sırasında Medeni Yıldırım öldürülmüş ve 8 kişi yaralanmıştı. “Haksız tahrik altında olası kastla adam öldürme” suçundan 18 yıla kadar hapsi istenen er A.Ç., Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar sonrasında beraat etmişti.

Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karardan sonra Yıldırım ailesinin avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, soruşturmanın eksik yürütüldüğü, yerel mahkemenin verdiği beraat kararının yasaya ve usule aykırı olduğu gerekçesiyle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurmuştu. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi de oy birliğiyle verdiği kararla istinaf talebini yerinde bulmuş ve “yargılamada eksik inceleme ve değerlendirme yapıldığı” ve “delillerin eksik toplandığı” gerekçeleriyle kararı bozmuş ve yeniden yargılama yapılmak üzere davayı Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. (Diyarbakır/EVRENSEL)