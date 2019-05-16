Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 16 Mayıs 2019 Perşembe
İşsizlik rakamları, TÜSİAD'ın açıklamaları, Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri, Ortadoğu'daki gelişmeler, Şule Çet davası ve fazlası Ne Var Ne Yok'ta.
16 Mayıs 2019 08:57Son Güncellenme Tarihi: 16 Mayıs 2019 10:03
İşsizlik oranının Şubat ayında da zirveyi sürdürmesi, TÜSİAD'ın başkanlık sistemine ilişkin açıklamaları, Ekrem İmamoğlu'nun akbil vaadinin hayata geçirilmesi, S-400 anlaşmasına ilişkin gelişmeler, Irak'a ilişkin öngörüler, Şule Çet davası ve fazlası Ne Var Ne Yok'ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.
Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.
16 Mayıs Perşembe günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (EVRENSEL WEB TV)