Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 16 Mayıs 2019 Perşembe

İşsizlik oranının Şubat ayında da zirveyi sürdürmesi, TÜSİAD'ın başkanlık sistemine ilişkin açıklamaları, Ekrem İmamoğlu'nun akbil vaadinin hayata geçirilmesi, S-400 anlaşmasına ilişkin gelişmeler, Irak'a ilişkin öngörüler, Şule Çet davası ve fazlası Ne Var Ne Yok'ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

16 Mayıs Perşembe günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (EVRENSEL WEB TV)