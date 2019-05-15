2018-2019 Türkiye Kupası Şampiyonu Galatasaray

Galatasaray, Sivas'ta oynanan Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek kupayı kazandı. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın golleri Sinan Gümüş, Feghouli ve Diagne'den gelirken, Akhisarspor'un golünü Elvis Manu kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Akhisarspor ile Galatasaray Sivas'ta karşı karşıya geldi. Galatasaray, iki penaltı kazandığı maçta 10 kişi kalan rakibini 3-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Akhisarspor, maçın 57. dakikasında Elvis Manu'nun ayağından bulduğu golle finalde 1-0 öne geçti.

Galatasaray, VAR incelemesinin ardından 77. dakikada penaltı kazandı. Akhisarspor'da Miguel Lopes, yaptığı itirazlar sonucu art arda gördüğü iki sarı kartın ardından 78. dakikada kırmızı kart gördü. 79. dakikada Sinan Gümüş, penaltı atışını değerlendirerek skoru eşitledi: 1-1.

AKHİSARSPORLU FUTBOLCULAR HAKEMİ PROTESTO ETTİ

Penaltı golü sonrası kaleci Fatih Öztürk topla birlikte hakem Suat Arslanboğa'nın üstüne yürüdü. Akhisarspor kalecisiyle birlikte Güray'a sarı kart çıktı. Akhisarsporlu oyuncular hakemi alkışlarla protesto etti.

88. dakikada Sofiane Feghouli'nin Mariano'nun ortasında arka direkteki kafa vuruşunu Fatih Öztürk kurtardı. Feghouli dönen topu tamamlayarak Galatasaray'ı öne geçiren golü attı: 2-1.

90+3. dakikada Mbaye Diagne, kazanılan serbest vuruşta gelen ortaya iyi yükseldi ve maçın sonucunu belirleyen golü kaybetti.

Galatasaray, 57. Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Mücadelenin ardından Akhisarsporlu futbolcular karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa'ya tepki gösterdi. Futbolcular toplu halde, saha kenarına yönelen Arslanboğa'yı alkışladı. Akhisarspor teknik heyeti de hakemlere tepki gösterdi.

AKHİSARSPOR SEREMONİYE ÇIKMADI

Akhisarsporlu oyuncular seremoniye çıkmadı ve madalyalarını almadı. Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk, spor yazarlarının oylarıyla maçın oyuncusu seçildi.

Öztürk ödülü aldıktan sonra Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekibe madalyaları verildi. (SPOR SERVİSİ)

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Fotoğraf: AA