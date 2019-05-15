AYM’den Barış Yarkadaş kararı: Basın ve ifade özgürlüğü ihlal edildi

Gerçek Gündem haber sitesinden Barış Yarkadaş’ın paylaştığı habere erişim engelleme kararı getirilmesini değerlendiren Anayasa Mahkemesi ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi.

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş’ın Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru sonuçlandı. Yarkadaş’ın kullandığı, aynı zamanda Gerçek Gündem haber sitesinin de Twitter hesabı olan @gerçekgundemcom’dan yaptığı paylaşıma erişim engelleme kararı getirilmesinin, ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmedildi.

Bianet'te yer alan habere göre AYM, erişim engelleme kararıyla, Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü ile 28. maddesinde güvence altına alınan basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Ayrıca, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için, kararın yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmesine hükmedildi.

NE OLMUŞTU?

Yarkadaş, 27 Temmuz 2014 tarihinde Radikal gazetesinde, “Paralel Operasyon Hakimi: Selam Dosyasında İmzam Var” başlığı ile yayımlanan haberi, Gerçek Gündem haber sitesinden “Paralel Hakimi: Dinlemelerde İmzam Var” başlığı ve “22 Temmuz soruşturmasının hakiminden ilginç itiraf” yorumuyla birlikte sosyal medya hesabında paylaştı.

Haberde ismi geçen hakim, Yarkadaş’ın sosyal medya paylaşımına erişimin engellenmesini talep etti. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği de "talep edenin olumsuz etkilenerek kişilik hakları ve itibarının ihlal edildiği" gerekçesiyle erişimin engellenmesi kararı verdi.

Yarkadaş'ın karara itirazı İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince reddedildi. Bunun üzerine Yarkadaş AYM’ye başvurdu. AYM’nin 17 Nisan 2019 tarihli kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Gerekçeli kararda, “erişimin engellenmesi kararı verilmesi için gösterilen gerekçeler ilgili ve yeterli kabul edilemez” dendi.

AYM’DEN “KİŞİLİK HAKLARINA MÜDAHALE” DEĞERLENDİRMESİ

Anayasa Mahkemesi ayrıca, erişim engelleme kararının hangi durumda verilebileceğini yazdı: “Çelişmesiz bir dava sonucunda yayın içeriğine erişimin engellenmesi kararı verilebilmesinin ancak hukuka aykırılığın ve kişilik haklarına müdahalenin ilk bakışta anlaşılacak kadar belirgin ve zararın süratle giderilmesinin zaruri olduğu hallerde mümkün olduğu hatırlanmalıdır.” (HABER MERKEZİ)