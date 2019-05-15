Sait Faik Hikaye Armağanı Yazar Melisa Kesmez’e verildi

“65. Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı” Beyoğlu'nda gerçekleştirilen törenle Genç Yazar Melis Kesmez’e verildi. İş Bankası Kültür Yayınları Genel Müdürü Ahmet Salcan, bu yıl 65.’si verilen ödülün, Doğan Hızlan başkanlığındaki jüri tarafından seçildiğini kaydetti.

Salcan, ödülün gerekçelerine değinerek, “İnsan ilişkilerinin karmaşıklığını, sarıp sarmalayan sıcaklığını ve nefessiz bırakan boğuntusunu, telaşsız, duru bir üslupla anlattığı gerekçesiyle, bu önemli ödüle 'Nohut Oda' adlı eseriyle Melisa Kesmez'i layık görmüştür” ifadelerini kullandı.

Melisa Kesmez'in kitabının 62 eser arasından seçildiğini vurgulayan Salcan, genç yazarın Türk edebiyatına nitelikli ve kalıcı eserler vermesi temennisinde bulundu.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem ise 11 Mayıs 1954'te vefat eden Abasıyanık'ın vefatının da 65. yılı olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

“Bir yazarı anmanın en güzel yolu, başka yazarların yolunu açmak olsa gerek. Ne mutlu ki Sait Faik 65. yıldır bunu yapıyor. Bir yazara, çıktığı edebiyat yolunda yandaşlık, yoldaşlık ediyor, ilham veriyor ve ona yepyeni kapılar açıyor. Geriye dönüp baktığımızda, Sait Faik Hikaye Armağanı'nı layık görülmüş her bir yazarın, edebiyatımız için ayrı bir kilometre taşı ve değer olduğunu görmenin mutluluğunu ve Sait Faik'in vasiyetini yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.”

Jüri Başkanı Doğan Hızlan ise genç edebiyatçıların ödüllendirilmesinin önemine değinerek, “Ben daima ödüllerin genç kuşağa verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Genç kuşağa verilen ödül, onun daha yaygınlık kazanmasını, daha büyük bir okur kitlesine kavuşmasını sağlar. Onun için Kesmez'i kutluyorum” diye konuştu.

Ödülü alan Kesmez ise son derece heyecanlı olduğunu söyleyerek, “Herhangi bir ödülün, elbette genç bir yazar için anlamı çok büyük ancak ismimin, öykülerini okuyarak büyüdüğüm, yazı dünyasına hayran olduğum Sait Faik Abasıyanık ile aynı cümlede yan yana gelmiş olması bile müthiş bir mutluluk. Kendimi çok şanslı hissediyorum” ifadelerini kullandı. (AA)

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