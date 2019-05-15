Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 15 Mayıs 2019 Çarşamba

23 Haziran seçimleri gölgesinde kötü gidişatını sürdüren ekonomi, Saadet Partisi'nin İstanbul'da tekrar aday çıkarması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun polis şiddetine maruz kalan anneler hakkındaki açıklamaları, "Çocuklar Ölmesin" diyen Ayşe öğretmenin tahliyesi, Kürt Dil Bayramı, ODTÜ, Şule Çet davasında babaya skandal suçlama ve çok daha fazlası "Ne Var Ne Yok"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

15 Mayıs Çarşamba günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (EVRENSEL WEB TV)