"Glovo’da haksız yere işten atıldım"

Ercan YILMAZ

İstanbul

Glovo’da bağımsız motokurye olarak çalışıyorum. 2015 yılında Barselona’da kurulan bir İspanyol şirketi olan Glovo, uygulama aracılığıyla sipariş edilen her şeyi satın alan, toplayan ve teslim eden, isteğe bağlı bir hizmet. Servis Glovers adı verilen bağımsız kuryeler tarafından gerçekleştiriliyor.

Ben de 2 aydır Glovo Avrupa yakasında çalışıyorum. Geçtiğimiz günlerde bir kadın eşine 25. yıl dönümünde sürpriz yapmak için çiçek gönderiyor. Ben de sipariş verilen çiçekçi dükkanından çiçekleri alarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Gayrettepe’deki şubesine götürerek kadının eşine verdim. Orada arkadaşları kutladı, duygusal bir ortam oluştu. O esnada Glovo firmasının çağrı merkezi beni arayarak ‘Çiçeği verdiğin kişiden nakliye ücreti iste. Eğer vermeyi reddediyorsa çiçeği alarak çiçekçiye geri götür’ dedi. Ben de ‘Bu doğru bir şey değil, insani de değil, adam şu anda duygusal bir an yaşıyor. Ayrıca nakliye ücretini çiçekçiden almamız gerekmez mi?’ diyerek söyleneni kabul etmedim. O da bana ısrarla ‘Ben sana ne diyorsam onu yap’ dedi.

‘Ben maymun muyum, 60 yaşında bir insanım. Neyin nasıl yapılacağını az çok bilirim. Sen kapat telefonu daha aklı başında biri arasın’ dedim. Daha sonra çiçeği verdiğim kişinin yanına döndüm. O da bir sorun mu var diye sorunca ben de ‘Çiçek için nakliye ücreti istiyorlar’ dedim. O da eşini arayarak durumu aktardı. Eşi de ücreti ödediğini söyledi. Daha sonra Glovo’dan başka biri beni arayarak söylenen şeyi yapmamda ısrar etti. Ben de yapmam diyerek tartıştık telefonda. Bunun üzerine bunlar benim işime son verdiler.

Anneme bakıyorum, özel bir durumum var. Bu yüzden tam gün çalışamıyorum. Bu yüzden burayla çalışmaya başladım. Saatleri biz belirliyoruz. Uygulamadan saatleri seçiyorsunuz. O saatler telefonunuzu açık tuttuğunuz zaman size iş veriyorlar. Herhangi acil bir durumla karşılaştığımızda bunlarla mesajlaşıyoruz. Merkez numarası yok. Ayda yalnızca 1 kere sigorta yapıyorlar. O da bir kaza olursa onun için geçerli oluyor. Kaza yoksa sigorta da yok. Ama bunu baştan söylüyorlar tabii. Bunu bilerek işe başlıyorsunuz. Motorlar bize ait. Bizi kiralıyorlar. Yaptığımız işe göre ücret ödüyorlar.