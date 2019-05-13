Hakkari Yüksekova'da 1 asker yaşamını yitirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Alandüzü mevkiinde PKK'lilerin açtığı ateş sonucu bir asker yaşamını yitirdi.

İran sınırı yakınlarında askeri üs bölgelerinin bulunduğu mevkiye ateş açıldı.

Ateş sırasında yaralanan bir asker, götürüldüğü Yüksekova Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13.05.2019 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Alandüzü Mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarınca doçka silahı ile yapılan taciz atışı sonucu 1 kahraman askerimiz yaralanmıştır. Yaralı askerimiz, sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." (HABER MERKEZİ)