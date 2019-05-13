Efsanevi Holywood yıldızı Doris Day 97 yaşında hayatını kaybetti

Hollywood'un önde gelen aktrislerinden Doris Day, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Doris Day'in adını taşıyan Hayvan Hakları Vakfı, Amerikalı aktrisin California'da Carmel Vadisi'ndeki evinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, Day'in 'ilerleyen yaşından ötürü yaşadığı sağlık sorunları ve son zamanlarda geçirdiği zatürre nedeniyle' yaşamını yitirdiği belirtildi.

Tam adı Doris Mary Ann Von Kappelhoff olan aktris, kariyerine 1939 yılında Les Brown adlı bir grupla şarkıcı olarak sahne alarak başladı.

Daha sonra gruptan ayrılan Doris Day, 1948 yılında sinema oyunculuğuna yöneldi.

Şarkıcılıktan oyunculuğa geçen Amerikalı aktris, 1950'li yıllarda rol aldığı Calamity Jane ve Pillow Talk filmleri ile The Man Who Knew Too Much filminde söylediği Que Sera, Sera şarkısıyla sinema tarihinin unutulmazları arasında yer aldı.

Doris Day 1960 yılında Pillow Talk adlı filmdeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscarı'na aday gösterildi.

Michael Curtiz, David Butler, Charles Vidor, Alfred Hitchcock gibi sinema dünyasının en önemli isimleri ile filmler çevirdi. 1968'de beyazperdeden televizyona geçen Doris Day neslindeki birçok sanatçı gibi kariyerini televizyon ekranlarında devam ettirdi. (KÜLTÜR SERVİSİ)