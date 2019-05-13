Bakırköy’de Barış Annelerine yine engel oldular 

Barış anneleri, açlık grevleri ve ölüm oruçlarına dikkat çekmek amacıyla Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önüne yürümek istedi. Polis annelere yine engel oldu. Anneler, “Biz sadece çocuklarımız için değil bütün çocuklar için mücadele ediyoruz. Barışa el atın” dedi.

Barış annelerine, KESK İstanbul Şubeler Platformu dönem yürütmesi adına Ayfer Koçak ve birçok yurttaş destek verdi. E-5 Otoyolu kenarında toplanan barış anneleri, buradan cezaevi önüne yürümek istedi. Aileleri burada durduran polis, eylemin yasak olduğunu ileri sürerek cezaevinin önüne geçişlere izin vermeyeceklerini ve dağılmamaları halinde müdahalede bulunacaklarını söyledi.

"SESİMİZİ DUYURMAK İSTİYORUZ"

Burada polis ile kısa bir görüşme gerçekleştiren anneler, burada olmalarının tek nedeninin çocukları olduğunu vurguladı. Anneler, “Biz adalet bakanlığına sesimizi duyurmak istiyoruz. Eylem yapmıyoruz, biz sesimizi duyurmak istiyoruz. Sizinle bizi karşı karşıya getiriyorlar. Hepiniz bizim çocuklarımızsınız. Biz polisler için de, askerler için de, barış için de, demokrasi için de, toplum için de buradayız. Biz kimsenin ölmesini istemiyoruz. Biz barış için geliyoruz. Dünya bize zindan oldu. Siz de emir kulusunuz sizi anlıyoruz, ama siz de bizi anlayın biz anayız, ana” dedi.

“İZİN VERMEYECEĞİM”

Polis amiri, barış annelerine, “Bu konuda Bakırköy İlçesinde eylem yapmanıza izin vermeyeceğim, yasaklama kararı var” diye konuştu.

“KİMSE ANALARIN ÖNÜNÜ KESMESİN”

Anneler, “Biz hep geleceğiz. Kimse anaların önünü kesmesin. Ana yüreğidir, barış ister. Biz sadece çocuklarımız için değil bütün çocuklar için mücadele ediyoruz. Barışa el atın” dedi.