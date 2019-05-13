13 Mayıs 2019 12:55

“Aile şurası”, kadının kurası mı?

Kadın bedeni üzerinden şekillenen bu gibi söylemlerin kadına karşı şiddet, taciz-tecavüz vakalarının artmasındaki payını çarpıcı şekilde görüyoruz.

“Aile şurası”, kadının kurası mı?

    • Paylaş

    Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bir öğrenci

    Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 7. Aile Şurası’nda Cumhurbaşkanı’nın büyük tepki uyandıracak açıklamaları oldu. Bir sabah yurtta kahvaltı ederken bizim de eleştiri yağmuruna tuttuğumuz gibi kadınlar hem sosyal medyada hem sohbet masalarında yine seslerini çıkarttılar.

    BEDENLERİMİZ BİZİM!

    Eleştirilerimiz ilk doğum kontrol ve aile planlamasına takılıyor. Krizin faturasının gitgide ağırlaştırdığı tüm geçim sıkıntısını pas geçip “Her doğan rızkıyla doğar” gibi “iyi dilek”lerle halka önerilerde bulunuyor Cumhurbaşkanı. Mesele doğum kontrolüne geldiğindeyse neredeyse kadınların elinden haklarını almaya varacak bir söylemle çocuk doğurmama isteğini insani bir istek olmaktan uzaklaştırıp bir dayatmayla önümüze sunuyor. Çocukları çok sevdiğinden değil ya, gelecek nesillerde iş gücünün azalmaması için yıllardır tutturuyor bu söylemi. Ancak son veriler bu çağrıya kulak verilmediğini gösteriyor. Çünkü bugün kim böyle bir ülkede çocuk yetiştirmek istiyor? Ayrıca bir çocuğun bütün masraflarını karşılayacak maddi durumun kıyısında olmakta zorlanıldığını da göz ardı etmemek gerekiyor. Kadın bedeni üzerinden şekillenen bu gibi politik söylemlerin kadına karşı şiddet, taciz-tecavüz vakalarının artmasındaki payını son dönemde çarpıcı şekilde deneyimliyoruz.

    SOKAKTA, KAMPÜSTE, YURTTA

    Boşanmanın özendirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı giderek artan kadına yönelik şiddetle ilgili ne yapıyor? Ekonomik bağımlılığı yüzünden eşinden boşanamayan onca kadın da mutluluk içerisinde mi, hapis hayatı mı yaşıyor? Yoksa iktidarın politikalarının şiddetin ve geçimsizliğin artışıyla hiçbir ilgisi yok mu? Sohbetimizdeki sorular devamlı artıyor. Karşı taraftan bir yanıt beklediğimiz de yok.

    Mesele kendimize geldiğinde, üniversiteli genç kadınlar da diğer sosyal statüden kadınlar gibi binbir türlü sorunla baş etmek zorunda kalıyor. Artık akşamları tek başına sokakta yürüyemez hale gelmiş, toplu taşımalarda devamlı dikkatli olmaya çalışan, her an korkması beklenen bir kadın figürü var karşımızda. Erkek ve kadın yurtları arasında da halihazırda bir sürü eşitsizlik olduğunu biliyoruz. Bunlardan en barizi yurt giriş saatlerindeki esneklik payı. Sokaklar bizim için güvensiz olduğunda çözüm erkenden yurda gelmek mi olmalı? Okullarda ise akademik kadrodan eğitim müfredatına kadar cinsiyetçi bir dilden rahatça bahsedebiliriz.

    GENÇ KADINLAR BİR ARADA

    Yine Cumhurbaşkanı’nın dilinde genç kadınlara dair yalnızca “çarpık ilişkiler” var! Biz giderek daha aydın bir nesil olmaya çalışırken, o bizim için “aldatılan” ifadesini tercih ediyor. Ancak biz her aşamasında sermayeye hizmet eden bütün bu çağrılarının karşısında eşit ve insanca bir yaşam için bir araya gelmeye devam edeceğiz.

    Tüm bu sorunları bir biçimiyle de olsa tartışıyor, ortak bir alan yaratıp bununla mücadele etmeye çalışıyoruz. Son zamanlarda ülke gündemini çokça meşgul eden ve çok fazla insanın tepkisini uyandıran taciz ve istismar vakaları ortada. Bizim için önemli olansa bütün bu gelişmeleri birbirinden bağımsız düşünmemek. Onlar her ne kadar bütün olaylardan kendilerini uzak tutuyorlarsa, biz de her bir suça ortak olduklarını o kadar dile getirmek zorundayız. Ancak biz ısrarlı olduğumuz sürece bu gidişata dur diyebiliriz.

    ÖNCEKİ HABER

    Şiddete dair…
    SONRAKİ HABER

    Diyarbakır’da eylem yapmak isteyen annelere yine polis ablukası
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    1640 santigratlık cehennem

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Malumun ilamı: VAR, krizi çözmedi; büyüttü

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Yaşam kanalları
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Oluç: "Öcalan avukatlarıyla görüşebilmeli" demek çok mu zor?
    Oluç: "Öcalan avukatlarıyla görüşebilmeli" demek çok mu zor?

    HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, CHP ve İYİ Parti'yi eleştirerek "Öcalan avukatlarıyla görüşebilmeli' demek çok mu zor?" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Soma Katliamı'nın 5. yıl dönümü: Kömür karası değil yüz karası
    Soma Katliamı'nın 5. yıl dönümü: Kömür karası değil yüz karası

    301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma Katliamı'yla ilgili görülen dava, hükümetin ve yargının sermayenin yanında olduğunu gösterdi.

    EMEP'ten Soma açıklaması: İşçi cinayetleri karşısında örgütlenmeye
    EMEP'ten Soma açıklaması: İşçi cinayetleri karşısında örgütlenmeye

    Emek Partisi, Soma katliamının 5. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, “Kapitalist düzen son bulmadıkça, işçi cinayetleri bitmeyecektir” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Diyarbakır’da eylem yapmak isteyen annelere yine polis ablukası
    Diyarbakır’da eylem yapmak isteyen annelere yine polis ablukası

    Diyarbakır’da açlık grevlerine dikkat çekmek için eylem yapmak isteyen anneler yine polisler tarafından ablukaya alındı.

    Antalya’da trans kadın Gökçe Saygı öldürüldü
    Antalya’da trans kadın Gökçe Saygı öldürüldü

    Antalya’da yaşayana trans kadın Gökçe Saygı, bir erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 

    Hayvan hakları yasası bu yasama yılında görüşülmeyecek
    Hayvan hakları yasası bu yasama yılında görüşülmeyecek

    Hayvanlara eziyet edenler ile öldürenlere hapis cezası verilmesini öngören yasa taslağının bu yasama yılında gündeme gelmeyeceği belirtildi.

    Reyhanlı sanıklarından Yusuf Nazik'e 53 kez ağırlaştırılmış müebbet
    Reyhanlı sanıklarından Yusuf Nazik'e 53 kez ağırlaştırılmış müebbet

    Reyhanlı Katliamının sanıklarından Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    İmamoğlu'ya desteğini açıklayan Erdoğan'ın 'manevi kızı' bıçaklandı
    İmamoğlu'ya desteğini açıklayan Erdoğan'ın 'manevi kızı' bıçaklandı

    Erdoğan’ın “manevi kızım” dediği Göknur Damat, İmamoğlu’ya destek verdiğini açıklamasının ardından bıçaklandı. İmamoğlu ziyarette bulundu. 

    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans finalistleri belli oldu
    NBA Play-Off | Konferans finalistleri belli oldu
    Vedat Türkali kimdir, eserleri nelerdir?
    Vedat Türkali kimdir, eserleri nelerdir?
    FilmAmed Belgesel Film Festivali sona erdi
    FilmAmed Belgesel Film Festivali sona erdi
    Gençlerbirliği ve Denizlispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi
    Gençlerbirliği ve Denizlispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi
    GÜNCELLENDİ
    Premier Lig’de 2018-2019 sezonu şampiyonu Manchester City
    Premier Lig’de 2018-2019 sezonu şampiyonu Manchester City
    Yönetmen Nejla Demirci: Dayanışma yaşamın kendisidir
    Yönetmen Nejla Demirci: Dayanışma yaşamın kendisidir
    Baydemir'e 'Vicdan ve Adalet Nöbeti' konuşması nedeniyle dava açıldı
    Baydemir'e 'Vicdan ve Adalet Nöbeti' konuşması nedeniyle dava açıldı

    Eski HDP Milletvekili Osman Baydemir hakkında Vicdan ve Adalet Nöbetinde yaptığı konuşma nedeniyle 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ'lü öğrencilerden boykot: Polis, şiddet, nefret varsa ders yok
    ODTÜ'lü öğrencilerden boykot: Polis, şiddet, nefret varsa ders yok

    9. ODTÜ Onur Yürüyüşü’ne yönelik polis saldırısının ardından ODTÜ öğrencileri, 14 Mayıs Salı günü dersleri boykot etme kararı aldı.

    İsveç’te grev hakkının kısıtlanmasına karşı protestolar düzenlendi
    İsveç’te grev hakkının kısıtlanmasına karşı protestolar düzenlendi

    Grev hakkını kısıtlamaya çalışan İsveç Hükümeti, Stockholm’de hafta sonu düzenlenen eylemlerle protesto edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Yeniçağ Yazarı Yavuz Selim Demirağ sokak ortasında saldırıya uğradı
    Yeniçağ Yazarı Yavuz Selim Demirağ sokak ortasında saldırıya uğradı

    Türkiyem TV program yapımcısı ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, Ankara'da evine girmek üzereyken sopalı saldırıya uğradı.

    Eski AKP Milletvekili Ocaktan: Recep Özel halis muhlis FETÖ'cü
    Eski AKP Milletvekili Ocaktan: Recep Özel halis muhlis FETÖ'cü

    Eski AKP Milletvekili ve Karar Yazarı Mehmet Ocaktan, AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel için "AK Parti’nin en cengaver FETÖ’cü temsilcisi" dedi.

    BAE kara suları yakınlarında ticari gemilere sabotaj
    BAE kara suları yakınlarında ticari gemilere sabotaj

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara suları yakınlarında 4 sivil ticari gemiye sabotaj düzenlendiği duyuruldu.

    GÜNCELLENDİ
    12 aylık cari açık 12,8 milyar dolar
    12 aylık cari açık 12,8 milyar dolar

    Türkiye'nin cari işlemler hesabı Mart’ta 589 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 12 milyar 829 milyon dolar oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' | Mithat Fabian Sözmen - 13 Mayıs 2019
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' | Mithat Fabian Sözmen - 13 Mayıs 2019

    Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, "Ne Var Ne Yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

    Otomotivde 4 ayda üretim yüzde 13, ihracat yüzde 8 azaldı
    Otomotivde 4 ayda üretim yüzde 13, ihracat yüzde 8 azaldı

    Otomotiv Sanayii Derneği, otomotiv sektöründe üretimin yüzde 13, ihracatın yüzde 8 azaldığını açıkladı.

    Leyla Güven’in eylemi 187’nci gününe ulaştı
    Leyla Güven’in eylemi 187’nci gününe ulaştı

    Leyla Güven'in açlık grevi eylemi 187’nci gününe ulaşırken, ölüm orucuna başlayan tutukluların eylemi 14'üncü gününe girdi.

    Kamu görevlisi olmayan sandık başkanları, nasıl görevlendirildiklerini
    Kamu görevlisi olmayan sandık başkanları, nasıl görevlendirildiklerini

    Kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanları ve üyeleri BBC Türkçe'ye nasıl bir süreçten sonra görevlendirildiklerini ve YSK kararını değerlendirdi

    TÜPRAŞ’ın kadın işçileri gelecekleri için direniyor
    TÜPRAŞ’ın kadın işçileri gelecekleri için direniyor

    TÜPRAŞ'ın çeşitli bölümlerinde çalışan ve TİS sürecinin en canlı öznesi olan kadın işçiler, sendikalarıyla birlikte bu süreci tamamlamakta kararlı.

    Prof. Dr. Mesut Yeğen: Kazanılmış bir seçim gasbedildi
    Prof. Dr. Mesut Yeğen: Kazanılmış bir seçim gasbedildi

    İBB Başkanlığı seçimlerinin tekrar edilmesi kararını değerlendiren Prof. Dr. Mesut Yeğen, "Tartışılacak bir yanı yok, gasbedilmiş bir seçim var" dedi.

    İspanya'da neo-Frankocu aşırı sağ geri mi dönüyor?
    İspanya'da neo-Frankocu aşırı sağ geri mi dönüyor?

    Emekli eğitimci ve sendikacı Jesus de la Roza, İspanya’daki genel seçim sonuçlarına yol açan sosyal ve siyasi süreci Evrensel için yazdı.

    Modül Çelik işçileri: Çalışırken iş var, ücrete gelince kriz!
    Modül Çelik işçileri: Çalışırken iş var, ücrete gelince kriz!

    Kocaeli'deki Modül Çelik işçileri, sürekli çalıştıklarını, fazla mesailere kaldıklarını ancak ücretlerinin geciktirildiğini anlattı.

    Şehir hastaneleri efsaneleri
    Şehir hastaneleri efsaneleri

    SES Ankara Şube Yöneticisi Eylem Kaya Eroğlu şehir hastanelerini yazdı.