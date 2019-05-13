Baydemir'e 'Vicdan ve Adalet Nöbeti' konuşması nedeniyle dava açıldı

Eski HDP milletvekili Osman Baydemir'in, partisinin iki yıl önce Van'da gerçekleştirdiği grup toplantısı ile “Vicdan ve Adalet Nöbeti”nde yaptığı konuşmalar nedeniyle 6 yıla kadar hapsi istendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP Milletvekili Baydemir'in, Van'daki grup toplantısında yaptığı konuşmalarla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Van 5. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Baydemir'in ‘Türk milletini, cumhuriyeti ve TBMM'yi alenen aşağılama’ iddiasıyla 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. (Van/AA)