12 Mayıs 2019 19:29

Gençlerbirliği ve Denizlispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi

Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçları tamamlanırken Gençlerbirliği ve Denizlispor Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen takımlar oldu.

Gençlerbirliği ve Denizlispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi

Fotoğraflar: Emin Mengüarslan (Denizlispor) & Kerem Kocalar (Gençlerbirliği) /AA

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    Spor Toto 1. Lig'de 33'üncü hafta maçları sonunda Gençlerbirliği ve Denizlispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

    Lig lideri Gençlerbirliği, Antep deplasmanında Gazişehir Gaziantep'i 2-0'lık skorla, ligin ikinci sırasındaki Denizlispor ise Denizli'de Kardemir Karabükspor'u 6-0'lık farklı skorla mağlup ederek 2018-2019 sezonunun bitmesine 1 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen iki takım oldu.

    33'üncü hafta sonunda ligde üçüncü ve dördüncü sırada bulunan Hatayspor ile Osmanlıspor ise play-off'a kalmayı garantileyen ekipler oldu. Play-off'ta mücadele edecek diğer iki takım ise son hafta oynanacak maçlar neticesinde belli olacak.

    Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Afyonspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor ise daha önce alt lige düşmesi kesinleşen takımlar olmuşlardı.

    SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 33'ÜNCÜ HAFTA SONUÇLARI

    TFF 1. LİGDE HAFTANIN SONUÇLARI
    Elazığspor0-1Afyonspor
    Eskişehirspor0-3Adanaspor
    Ümraniyespor1-3İstanbulspor
    Adana Demirspor2-0Balıkesirspor Baltok
    Denizlispor6-0Karabükspor
    Gazişehir Gaziantep0-2Gençlerbirliği
    Hatayspor1-0Giresunspor
    Altınordu3-0Boluspor
    Osmanlıspor3-1Altay

     

     

     

     

     

     

     

    Spor Toto 1. Lig'de 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

    Spor Toto 1. Lig puan durumu
    1GENÇLERBİRLİĞİ70
    2DENİZLİSPOR69
    3HATAYSPOR64
    4OSMANLISPOR59
    5ALTINORDU57
    6GAZİŞEHİR GAZİANTEP56
    7ADANA DEMİRSPOR55
    8ÜMRANİYESPOR52
    9BOLUSPOR46
    10ALTAY44
    11İSTANBULSPOR43
    12ADANASPOR37
    13ESKİŞEHİRSPOR35
    14BALIKESİRSPOR BALTOK34
    15GİRESUNSPOR33
    16AFYONSPOR29
    17ELAZIĞSPOR25
    18KARABÜKSPOR0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Not: Balıkesirspor Baltok'un 6, Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.

    (SPOR SERVİSİ)

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