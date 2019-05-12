Spor Toto 1. Lig'de 33'üncü hafta maçları sonunda Gençlerbirliği ve Denizlispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Lig lideri Gençlerbirliği, Antep deplasmanında Gazişehir Gaziantep'i 2-0'lık skorla, ligin ikinci sırasındaki Denizlispor ise Denizli'de Kardemir Karabükspor'u 6-0'lık farklı skorla mağlup ederek 2018-2019 sezonunun bitmesine 1 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen iki takım oldu.

33'üncü hafta sonunda ligde üçüncü ve dördüncü sırada bulunan Hatayspor ile Osmanlıspor ise play-off'a kalmayı garantileyen ekipler oldu. Play-off'ta mücadele edecek diğer iki takım ise son hafta oynanacak maçlar neticesinde belli olacak.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Afyonspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor ise daha önce alt lige düşmesi kesinleşen takımlar olmuşlardı.

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 33'ÜNCÜ HAFTA SONUÇLARI

TFF 1. LİGDE HAFTANIN SONUÇLARI Elazığspor 0-1 Afyonspor Eskişehirspor 0-3 Adanaspor Ümraniyespor 1-3 İstanbulspor Adana Demirspor 2-0 Balıkesirspor Baltok Denizlispor 6-0 Karabükspor Gazişehir Gaziantep 0-2 Gençlerbirliği Hatayspor 1-0 Giresunspor Altınordu 3-0 Boluspor Osmanlıspor 3-1 Altay

Spor Toto 1. Lig'de 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Spor Toto 1. Lig puan durumu 1 GENÇLERBİRLİĞİ 70 2 DENİZLİSPOR 69 3 HATAYSPOR 64 4 OSMANLISPOR 59 5 ALTINORDU 57 6 GAZİŞEHİR GAZİANTEP 56 7 ADANA DEMİRSPOR 55 8 ÜMRANİYESPOR 52 9 BOLUSPOR 46 10 ALTAY 44 11 İSTANBULSPOR 43 12 ADANASPOR 37 13 ESKİŞEHİRSPOR 35 14 BALIKESİRSPOR BALTOK 34 15 GİRESUNSPOR 33 16 AFYONSPOR 29 17 ELAZIĞSPOR 25 18 KARABÜKSPOR 0

Not: Balıkesirspor Baltok'un 6, Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.

(SPOR SERVİSİ)