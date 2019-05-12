Gençlerbirliği ve Denizlispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi
Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçları tamamlanırken Gençlerbirliği ve Denizlispor Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen takımlar oldu.
Fotoğraflar: Emin Mengüarslan (Denizlispor) & Kerem Kocalar (Gençlerbirliği) /AA
Spor Toto 1. Lig'de 33'üncü hafta maçları sonunda Gençlerbirliği ve Denizlispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Lig lideri Gençlerbirliği, Antep deplasmanında Gazişehir Gaziantep'i 2-0'lık skorla, ligin ikinci sırasındaki Denizlispor ise Denizli'de Kardemir Karabükspor'u 6-0'lık farklı skorla mağlup ederek 2018-2019 sezonunun bitmesine 1 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen iki takım oldu.
33'üncü hafta sonunda ligde üçüncü ve dördüncü sırada bulunan Hatayspor ile Osmanlıspor ise play-off'a kalmayı garantileyen ekipler oldu. Play-off'ta mücadele edecek diğer iki takım ise son hafta oynanacak maçlar neticesinde belli olacak.
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Afyonspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor ise daha önce alt lige düşmesi kesinleşen takımlar olmuşlardı.
SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 33'ÜNCÜ HAFTA SONUÇLARI
|Elazığspor
|0-1
|Afyonspor
|Eskişehirspor
|0-3
|Adanaspor
|Ümraniyespor
|1-3
|İstanbulspor
|Adana Demirspor
|2-0
|Balıkesirspor Baltok
|Denizlispor
|6-0
|Karabükspor
|Gazişehir Gaziantep
|0-2
|Gençlerbirliği
|Hatayspor
|1-0
|Giresunspor
|Altınordu
|3-0
|Boluspor
|Osmanlıspor
|3-1
|Altay
Spor Toto 1. Lig'de 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|1
|GENÇLERBİRLİĞİ
|70
|2
|DENİZLİSPOR
|69
|3
|HATAYSPOR
|64
|4
|OSMANLISPOR
|59
|5
|ALTINORDU
|57
|6
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|56
|7
|ADANA DEMİRSPOR
|55
|8
|ÜMRANİYESPOR
|52
|9
|BOLUSPOR
|46
|10
|ALTAY
|44
|11
|İSTANBULSPOR
|43
|12
|ADANASPOR
|37
|13
|ESKİŞEHİRSPOR
|35
|14
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|34
|15
|GİRESUNSPOR
|33
|16
|AFYONSPOR
|29
|17
|ELAZIĞSPOR
|25
|18
|KARABÜKSPOR
|0
Not: Balıkesirspor Baltok'un 6, Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.
(SPOR SERVİSİ)
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