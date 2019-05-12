Afganistan'da kadın gazeteci Mena Mangal öldürüldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de gazeteci ve kadın hakları savunucusu Mena Mangal, uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi. Mangal'ın ofisine gitmek için araç beklerken motosikletli 2 kişinin açtığı ateş sonucunda yaşamını yitirdiği belirtildi.



İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Raimi, Mangal'ın Kabil’in 8. Bölgesinde vurulduğunu ve saldırganların kaçtıklarını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Mangal, 3 Mayıs'ta sosyal medya hesabından kimliği belirsiz kişiler tarafından ölümle tehdit edildiğini duyurmuştu. Mangal paylaşımında “Ölüm tehditleri alıyorum. Güçlü bir kadın olarak ölümden korkmuyorum. Ülkemi seviyorum.” ifadelerini kullanmıştı. Mangal’ın ölüm tehditlerine rağmen devletin koruma kararı almamasına tepki gösterildi.

Afganistan'da kadın hakları ve kız çocuklarının okula gönderilmesi için mücadele yürütüen Mangal, Ariana, Lamar ve Shamshad televizyonlarında görev yaptı. (MEDYA SERVİSİ)

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