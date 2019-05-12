Londra’da Evrensel ile dayanışma etkinliği

Londra’da, Türkiye Halklarıyla Dayanışma Kampanyası (SPOT) tarafından Londra Toplum Merkezinde organize edilen etkinliğe RMT Genel Sekreter Yardımcısı Steve Hedley, Avrupa Eğitim Sendikaları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Christine Blower, Ulusal Eğitim Sendikası Eski Başkanı Louise Reagan, Silah Ticaretine Karşı Kampanyadan Andrew Smith, Socialist Worker Editörü Charlie Kimber ile Yazar Aydın Çubukçu, Haringey Belediyesinin eski başkanlarından Ali Özbek ve Tarihçi-Yazar Erdoğan Aydın da yer aldı.

İNGİLİZ SENDİKACI VE YAZARLAR’DAN EVRENSEL’E DESTEK

İngiliz sendikacı ve yazarların gecede yaptığı konuşmalarda basın özgürlüğü olmayan bir ülkede demokrasiden söz edilemeyeceği belirtilerek, Evrensel’in zor şartlara karşın ayakta kalma uğraşısının takdir topladığı vurgusu yapıldı.

Socialist Worker Editörü Kimber, yayınların kapatılması ya da çeşitli cezalarla hizaya getirilmeye çalışması, yazarlarının cezaevi ile tehdit edilmesini anlamakta zorluk çektiğini belirterek, “Mücadeleniz demokrasi ve basın özgürlüğünü geliştirecektir. Zoru başarıyorsunuz. Uluslararası desteği hak ediyorsunuz. Londra’daki meslektaşlarından Evrensel’e selam gönderiyoruz” dedi.

Evrensel Londra Temsilcisi Arif Bektaş da ezilenlerden ve demokrasiden yana olan bir gazetenin temsilcisi olmaktan gurur duyduğunu belirterek, “Bu geceyi organize eden SPOT’un duyarlılığına ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Desteğiniz bizim için çok önemli. Evrensel çalışanlarına Londra’dan moral verdiniz. Bu güzel etkinliğe katılarak, başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafında işçilerin, emekçilerin, ezilen halkların ve göçmenlerin sesi olan Evrensel’e sahip çıktınız” diye konuştu.

Evrensel Gazetesi Londra Temsilcisi Arif Bektaş | Fotoğraf: Evrensel

SPOT, geçtiğimiz yıl da Türkiye’deki akademisyenlerle dayanışma için benzer bir etkinlik yapmıştı. Etkinlik sonrası elde edilen gelir de Eğitim Sen üzerinden ihtiyacı olan akademisyenlere verilmişti. (Londra/EVRENSEL)