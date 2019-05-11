Kuzey Marmara Otoyolu için 17 bin ağaç daha kesilecek

Kuzey Marmara Otoyolu'nun, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'nın bulunduğu sahadan geçecek olması tartışmaları da beraberinde getirdi. Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi eski Başkanı Sait Ağdacı, “Raporlarda bu güzergahta 17 bin ağaç kesileceği belirtiliyor. Ballıkayalar Vadisi, 200 milyon yıllık bir oluşum sonucunda meydana gelmiş. Bu yol tabiat parkının sınırından veya kenarından geçse bile bu park zarar görecek” dedi.

Gebze Tavşanlı köyünde bulunan 1. derece doğal sit alanı olan Ballıkayalar Tabiat Parkı'ndan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir kısmı geçecek. Kanyonun arkasında bulunan alandan geçecek 1,7 kilometre olduğu belirtilen yol için 17 bin ağaç kesilecek. İstanbul'a yakın olması nedeniyle özellikle doğa tutkunlarının akınına uğrayan Ballıkayalar'da kamp kuranlar, içerisinden Ballıkaya deresinin geçtiği doğa harikasında kuş, kurbağa seslerini dinleyip, doğa ile baş başa zaman geçirmenin keyfini çıkarıyor. Ballıkayalar özellikle dağcıların da uğrak yerlerinden. Dağcılar, dik ve zorlu dağlara tırmanıyor. Gruplar, kanyonda doğa yürüyüşüne çıkıyor.

'YOL KENARINDAN GEÇSE BİLE TABİAT PARKI ZARAR GÖRECEK'

Sait Ağdacı, Ballıkayalar'ın doğa yürüyüşü, kampçılık ve birçok aktiviteye uygun olduğunu belirterek, “Ballıkayalar Tabiat Parkı dağcılığa, doğa yürüyüşüne, kampçılığa ve birçok aktiviteye uygun bir yer. Ballıkayalar bu kentin bulunmaz nimetlerinden bir tanesidir. Birçok milli parktan da güzel ve daha özel bana göre. 200 milyon yılda oluşmuş bir kanyona ve onun devamında da göletlere sahip bir yer” diye konuştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 1,7 kilometrelik kısmının Ballıkayalar'dan geçeceğini ifade eden Ağdacı, “Ballıkayalar korunma altına alınan bir bölge, SİT alanı orası. Karayolları'nın kararıyla yeni İstanbul-Kocaeli yolu adı altında bir yol geçirilmesi gündeme geldi. Bu yol 64 kilometre olacak ve bu yolun 1,7 kilometresi Ballıkayalar Tabiat Parkı'nın içinden geçecek. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmit İşletme Müdürlüğü raporlarında belirtildiği üzere bu güzergahta 17 bin ağaç kesilecek ve yol geçerken orada yapılacak olan çalışmalardan dolayı park zaten elden gidecek. Toz çıkacak, toprak çıkacak oradaki hem köyler zarar görecek, hem de oradaki tarihi güzellikler zarar görecek. Emisyonların neticesinde bu park zarar görecektir. Bunların yanında bu parkın içerisinde yaşayan, nesli tükenme tehlikesinde olan kuşlar var. Bu kuş türlerinin tamamen yok olmasına sebep olacağız. Çevre Mühendisleri Odası olarak o zaman itiraz ettik. Ancak geçen günlerde ÇED olumlu raporu verildi. Raporlarda bu güzergahta 17 bin ağaç kesileceği belirtiliyor. Ballıkayalar Vadisi, 200 milyon yıllık bir oluşum sonucunda meydana gelmiş. Bu yol tabiat parkının sınırından veya kenarından geçse bile bu park zarar görecektir” dedi.

'AĞAÇLARIN KESİLMESİNE, HAYVANLARIN YAŞAM ALANLARININ BOZULMASINA KARŞIYIM'

Ballıkayalar Tabiat Parkı’na ailesiyle birlikte gelen Çevre Mühendisi Zeynep Başer, “Burayı çok seviyoruz, doğası muhteşem bir yer. Buradan Kuzey Marmara Otoyolu geçecekmiş, bu otoyol maalesef bu bölgedeki ağaçların kesilmesine sebep olacak, aynı zamanda bu ormanlarda yaşayan nesli tükenmekte olan hayvanlar var. Onların da maalesef artık bu tabiatta yaşayamamasına sebep olacak bu sebepten dolayı üzülüyoruz. Burada kamp yapan insanlar var, çadır kuran insanlar var. Biz dağ tırmanışı için geldik. Ben çevre mühendisiyim, bir çevre mühendisi olarak tabii ki ağaçların kesilmesine nesli tükenmekte olan hayvanların yaşam alanlarının bozulmasına karşıyım” diye konuştu.

'YOL YAPMAK İÇİN AĞAÇLAR KESİLMEMELİ'

İlk defa Ballıkayalar Tabiat Parkı'na geldiğini söyleyen Ufuk Özcan ise, şöyle konuştu:

“Ballıkayalar'a, İstanbul'dan geldim. İlk defa geliyorum burası gayet güzel, insanın ruhunu rahatlatan bir doğası var. Güzel bir dere boyu yürüyüşü yaptık kayaların üzerinde çıplak ayakla çok güzel bir yer. İnsanın negatif enerjisini atmaya yardımcı oluyor. Buradan bir yol geçeceğini duyduk. Buradaki atmosfere zarar verecek olması çok üzücü bir haber. Ağaçlar kesilmemeli ve özellikle yol yapmak için ağaçların kesilmemesi lazım. Çünkü ağaçlar doğanın ve bizim akciğerlerimizdir. Nesli tükenmekte olan hayvanlar da var burada. Yaptığımız yollar, barajlar hayvanların doğasını olumsuz yönde etkileyebiliyor, biyolojik yapısını bozabiliyor. Bu nedenle bu yolun ağaçların kesilerek yapılacak olmasına karşıyım.”

'BETON YIĞINLARINDAN KAÇIYORUZ'

İstanbul'daki beton yığınından kaçmak için Ballıkayalar’a geldiklerini belirten Mazhar Keskin, “Biz zaten yeşil bir alan bulabilmek için İstanbul'dan buraya geliyoruz. Oradaki beton yığınlarından kaçıyoruz, temiz hava alamadığımız için buraya gelerek hava almaya çalışıyoruz. Böyle bir güzelliğin içinden yol geçirip, ağaçların kesilmesi bence çok yanlış. Buraya daha da güzel şeyler olabilir, bence ağaçların kesilmemesi lazım” dedi. (DHA)