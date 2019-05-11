Hakkında istismar iddiaları bulunan B.E.'yi yandaş sendika mı koruyor?

HDP Milletvekili Nuran İmir, Cizre Merkez Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı B.E’nin okuldaki öğrencilere dönük istismarda bulunduğu yönündeki iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar atığı iddia edilen B.E’nin aynı zamanda hükümete yakınlığıyla bilinen bir sendikaya üye olduğunu da söyleyen İmir, B.E’nin bu sendika tarafından korunduğunu ifade etti. İmir, sendika yetkililerinin aile ve çocuklar üzerinde baskı kurduğunu da iddia etti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Merkez Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı B.E.'nin birçok öğrencisine cinsel içerikli mesaj gönderdiği iddiasıyla ilgili skandal büyüyor. Tacize maruz kaldıkları şikayeti ile kimi öğrencilerin okul idaresine başvurmasının ardından olay savcılığa intikal etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konuya dair sessizliğini korurken, İlçe Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak söz konusu öğretmene uzaklaştırma verildiğini duyurdu.

Hakkında okul öğrencilerinden bazılarına cinsel istismarda bulunduğu suçlamaları da bulunulan Eğitim-Bir-Sen Sendikası işyeri temsilcisi B.E.'nin, olayın yansıması üzerine 2 gündür okula gitmediği öğrenildi.

Konuyu soru önergesi ile Meclis gündemine taşıyan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Nuran İmir, olayın üzerinin kapatılmaması için kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulundu.

'AİLELER VE ÇOCUKLAR ÜZERİNDE BASKI VAR'

Kendilerine ulaşan bir aile üzerinden olaya dair bilgi sahibi olduklarını belirten HDP'li İmir, aileler üzerinde baskı kurulduğunu söyleyen, bu baskılar sonucu bazı öğrencilerin okul idaresine verdikleri şikayet dilekçelerini geri çektiklerini söyledi:

“Elimizde bu yönde mesajlar olmasına rağmen, aile mesajların paylaşılmasını istemiyor. Aileler istismar olayı ile anılmak istemiyor. Bu yüzden istismara uğrayan çok sayıda kız öğrenciye velileri engel oluyor.”

'MİLLİ EĞİTİM AYNI REFLEKSE HAREKET ETMİŞTİR'

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sorumluluklarını yerine getirmediğini söyleyen İmir, olayın üzerinin örtülmek istendiğini ifade etti.

“İktidarın bu tarz olaylardaki refleksi hep aynı olmuştur. Kendi yandaşın koruyan bir anlayışla olayın üstünü kapatmak istemektedirler. Cizre Milli Eğitim Müdürlüğü de geleneksel iktidar refleksi çerçevesinde hareket etmiştir. Olay uzun zamandır okulda bilinmesine rağmen, ciddi bir idari soruşturmanın başlatılmaması kabul edilebilir değildir.”

“YANDAŞ SENDİKA B.E.'Yİ KORUYOR”

B.E.'nin yöneticilik yaptığı sendikanın iktidara yakın bir sendika olduğunu da kaydeden İmir, “İddialar sendikanın istismarcı B.E.'ye sahip çıktığı ve onu koruyacağı yönündedir. B.E.’nin şahsi olarak istifa edip, artık okula gelmeyeceğini velilerden duyduk; ancak yandaş sendika olayı farklı bir yöne çekerek bunu engellemiştir. Yine sendikanın Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinde ne kadar etkili olduğu biliniyor” ifadelerini kullandı.

'AKLAMA ENDİŞESİ VAR'

Olaya ilişkin başlatılan hukuki sürecin de takipçisi olacaklarını söyleyen İmir, “Bu saatten sonra savcılık gerekli soruşturmayı yürütüp, istismara maruz bırakılan çocukları tespit edip, B.E. hakkında gerekli cezai işlemi uygulamalıdır. Tabi bu konularda genellikle suç işleyen devlet memuru, hele yandaş sendikalı oldu mu aklama endişesi ortaya çıkıyor. O yüzden kamuoyunun ciddi bir baskı uygulaması gerekmektedir. Aileler ile tekrar iletişim kurup şikayetlerinden vazgeçmemelerini sağlamaya çalışacağız” dedi. (Şırnak/MA)