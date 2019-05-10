Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 10 Mayıs 2019 Cuma

Bütün Türkiye 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul seçimlerini beklerken ekonomideki kötü gidiş ve halkın gitgide küçülen ekmeği, iktidar ve muhalefet kanadının açıklamları, açlık grevi eylemleri ve daha fazlası Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

10 Mayıs Cuma günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)