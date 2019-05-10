Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 10 Mayıs 2019 Cuma
YSK İstanbul seçimlerinin tekrarına karar verirken halkın gittikçe küçülen ekmeği, siyasilerin açıklamaları, açlık grevi eylemleri ve daha fazlası…
10 Mayıs 2019 08:59
Bütün Türkiye 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul seçimlerini beklerken ekonomideki kötü gidiş ve halkın gitgide küçülen ekmeği, iktidar ve muhalefet kanadının açıklamları, açlık grevi eylemleri ve daha fazlası Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?"ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.
Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.
10 Mayıs Cuma günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)
ETİKETLER: Ne Var Ne YokMithat Fabian Sözmen23 Haziran seçimleriekonomiseçim yazılarıaçlık grevipodcastevrensel podcast
YAZARLAR
REKLAM