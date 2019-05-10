10 Mayıs 2019 03:00

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası genel kurula gidiyor

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyeleri 11-12 Mayıs'ta toplanacak genel kurulda oda yönetimini belirleyecek.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası genel kurula gidiyor

Katılımcı Muhasebeciler Hareketinin logosu

    • Paylaş

    İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) üyeleri 11-12 Mayıs günleri toplanacak genel kurulda oda yönetimini belirlemek için sandık başına gidecek. İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi (İKMH) Başkan Adayı Dr. Erol Çelen muhasebeci-mali müşavirlerin sorunlarının çözümü için yeni bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu söyledi.

    Yarın başlayacak Genel kurul öncesi Evrensel’e konuşan İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketinin Başkan Adayı Dr. Erol Çelen, muhasebe meslek mensuplarının, mesleklerinden kaynaklanan sorunların 29 yıldan beri sürekli artış gösterdiğini söyledi. Artan sorunlara rağmen mesleki saygınlığın da yeteri kadar artmadığını kaydeden Çelen, “Toplum yaşamında önemli işlevi olan bizlerin ekonomik yaşam kalitesi gerilemiş, mali idarenin meslek üzerindeki vesayeti artmış, sürekli artan angaryalar ile ofislerimiz adeta vergi dairesi şubesi, meslektaşlarımız ise mali idarenin ücretsiz elemanı haline getirilmiştir” dedi. 

    “Meslek odalarının mesleği ve meslektaşı zedeleyen her olumsuzluğu kabul eden, mali idarenin kendine ve meslektaşa buyurduğu tüm dayatmaları sorgusuz sualsiz evet diyen işlevsiz birimlere dönüşmüşlerdir” diyen Çelen, “Oysa meslek odaları, temel görevleri gereği; üyelerinin ekonomik, sosyal haklarını korumalı, örgütlü gücü ile mesleki ve ülke sorunlarına aydın duyarlılığı ile yaklaşan kitle örgütleri olmalıdır” diye konuştu. İSMMMO’nun özellikle ekonomik konularda, kayıt dışı ekonominin denetlenmesi, gelir adaletinin sağlanması, şeffaf ve denetlenebilir bir kamu yönetimi için yol gösterici olması gerektiğini belirten Çelen, “Ülkemiz siyasi ve ekonomik olarak zor günlerden geçmektedir. Güçlü ve mücadeleci örgütlenmelere ihtiyaç vardır. Son mahalli idareler seçiminde de görüldüğü gibi hayatın her alanında demokratikleşme, birlikte yönetim ve hakça paylaşım mesleki alanda da zorunlu hale gelmiştir” dedi.

    Katılımcı Muhasebeciler Hareketi Başkan Adayı Dr. Erol Çelen

    "MESLEK MENSUBUNA HER GÜN YENİ YÜK BİNDİRİLİYOR"

    Çelen, mali müşavirlerin sorunlarından bir kaçını ise şöyle anllatı:

    ■ Mali idare meslek mensubunu hiçe sayarak, isteklerini ve görüşlerini dikkate almadan her geçen gün meslek mensubu üzerine yeni yükler bindirmektedir. Bu yüklerin ekonomik karşılığı da olmamaktadır.

    ■ Meslek mensubu yaptığı hizmetinin ekonomik karşılığını müşteriden çoğu zaman alamamaktadır.

    ■ Meslekte bir diğer sorun tekelleşme ve haksız rekabettir. Sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen uluslararası denetim firmaları binlerde müşteriye hizmet vermekte, meslek mensupları ise müşteri sıkıntısı çekmektedir.

    İKMH’NİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

    İSMMMO İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi Başkan Adayı Dr. Erol Çelen’in çözüm önerileri ise şöyle:

    • Oda yönetim birimlerinde yer alan meslektaşlarımızın aldığı ve oldukça yüksek olan huzur hakları azaltılacak, en fazla iki asgari ücret tutarına indirilecektir.
    • Yöneticilere ait makam araçları satılacak ve elde edilen kaynak kurulacak mesleki dayanışma fonuna aktarılacaktır.
    • Oda kaynakları meslek mensubunun lehine kullanılacak, eğitimler ücretsiz ve sürekli olacak, yeni büro açan meslektaşa program ve donanım desteği verilecektir.
    • Yasal olarak alınmaması gereken ama mevcut oda yönetimi tarafından alınmaya çalışılan nispi aidat ayıbına son verilecektir.
    • Mesleğe yeni başlayan meslektaşların oda aidatı 3 yıl için yüzde 50 olarak uygulanacaktır.
    • Mali tatilin adına yaraşır sürede ve işlevde olması için çalışmalar yapılacaktır.
    • Kadın meslektaşlarımız için İstanbul’un her iki yakasına birer kreş açılacaktır.
    • Bağımlı çalışan, hukuksal ve psikolojik sorunları olan meslek mensuplarımız için odamız bünyesinde bir destek hattı kurulacaktır.
    • Oda ve tüm birimlerinde kurumsal yönetim ilkelerini uygulayacağız.
    • Oda bünyesinde iç denetim birimi oluşturacağız.
    • Oda Danışma Meclisini aktif hale getireceğiz.
    • Odamızın en üst katını meslek mensubu için dinlenme-sohbet mekanı olarak tasarlayacağız. (İstanbul/EVRENSEL)
    ÖNCEKİ HABER

    CHP, Akkuyu Nükleer Santraliyle ilgili Meclis Araştırması istedi
    SONRAKİ HABER

    Keşan'da mültecileri taşıyan araç kaza yaptı: 10 kişi yaralandı
    YAZARLAR
    Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Yönetişim dönüştü Kamu-STK Birliği geldi

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Tecridi de çatışmayı da bitirmek...

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Süreci görmeyip, sonuca yönelmek akıl mıdır?

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Onlar hep bizimle

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    "Faşizm içimizde" mi?

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Son umut

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    ABD’deki katliamlardan oyunlar mı sorumlu?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Jeoloji Mühendisleri Odası: Kaz Dağları’nda altın madenciliği yapılamaz
    Jeoloji Mühendisleri Odası: Kaz Dağları’nda altın madenciliği yapılamaz

    TMMOB’ye bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası, Kaz Dağları’nda altın madeni işletmeciliğinin yapılamayacağını belirtti.

    HDP: Halka hesap vermesi gerekenler belediyelerimizi işlevsiz kılmayı amaçlıyor
    HDP: Halka hesap vermesi gerekenler belediyelerimizi işlevsiz kılmayı amaçlıyor

    HDP, kazandığı belediyelerdeki görevden alma ve polis baskılarına yönelik "Belediyelerimizin ve seçilmişlerimizin itibarlarını yok sayan uygulamalar bir an önce sona ermelidir" açıklaması yaptı.

    İHD'den cezaevinde işkence raporu: Darp izleri mevcut
    İHD'den cezaevinde işkence raporu: Darp izleri mevcut

    İnsan Hakları Derneği, Maraş Türkoğlu 1 ve 2 No’lu L Tipi Kapalı cezaevlerinde yaşanan işkence iddialarına ilişkin rapor yayımladı.

    Hasankeyf’i sular altında bırakacak olan Ilısu Barajı’nda 18 gün sonra "uyarı"
    Hasankeyf’i sular altında bırakacak olan Ilısu Barajı’nda 18 gün sonra "uyarı"

    Batman Valiliği, tarihi Hasankeyf’i sular altında bırakacak olan Ilısu Barajı’nda başlayan su tutma işlemini 18 gün sonra duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Su ve Vicdan Nöbeti: Kaz Dağları'nda çadır nöbeti devam edecek
    Su ve Vicdan Nöbeti: Kaz Dağları'nda çadır nöbeti devam edecek

    Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyon Kurulu, Kaz Dağları'nda süren nöbete dair açıklama yaptı: Madencilik faaliyeti son bulana kadar 'Su ve Vicdan Nöbeti'miz devam edecektir.

    GÜNCELLENDİ
    Kuran kursunun Murat Nehri'ne pikniğe götürdüğü 5 çocuk yaşamını yitirdi
    Kuran kursunun Murat Nehri'ne pikniğe götürdüğü 5 çocuk yaşamını yitirdi

    Muş Malazgirt'te köy imamı, Kuran kursundaki çocukları pikniğe götürdü, Murat Nehri'ne giren ve akıntıya kapılan çocuklardan biri daha yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren çocuk sayısı 5 oldu.

    İHD: Barış Akademisyenleri dosyalarında beraat kararı verilmeli
    İHD: Barış Akademisyenleri dosyalarında beraat kararı verilmeli

    Barış Akademisyenleri için açıklama yapan İHD, bütün birinci derece mahkemelere, “AYM’nin kararına uyarak, Barış Akademisyenleri dosyalarında beraat kararı vermeye” çağırdı. 

    Mansur Yavaş'ın suç duyurusu üzerine Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
    Mansur Yavaş'ın suç duyurusu üzerine Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

    Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın suç duyurusunu üzerine eski başkan Melih Gökçek hakkında soruşturma başlattı.

    Milyonlarca Instagram kullanıcısının kişisel verileri Hyp3r tarafından toplanmış
    Milyonlarca Instagram kullanıcısının kişisel verileri Hyp3r tarafından toplanmış
    Radamel Falcao kimdir? | 10 maddede El Tigre
    Radamel Falcao kimdir? | 10 maddede El Tigre
    Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS’u tanıttı
    Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS’u tanıttı
    PTT’den Öykü Arin’e özür pulu
    PTT’den Öykü Arin’e özür pulu
    Yaprak Öz: Gündelik yaşantısından sıkılanlara heyecan yaşatmak istiyorum
    Yaprak Öz: Gündelik yaşantısından sıkılanlara heyecan yaşatmak istiyorum
    GÜNCELLENDİ
    Umur Bugay son yolculuğuna uğurlandı
    Umur Bugay son yolculuğuna uğurlandı
    Doç Dr. Cengiz Güneş: Türkiye’de barış taraftarı siyasi irade oluşmalı
    Doç Dr. Cengiz Güneş: Türkiye’de barış taraftarı siyasi irade oluşmalı

    Open Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Cengiz Güneş Türkiye ve ABD adasındaki güvenlikli bölge mutabakatını değerlendirdi.

    DEÜ GSF Dayanışması: Son noktayı biz koyarız, gitmiyoruz
    DEÜ GSF Dayanışması: Son noktayı biz koyarız, gitmiyoruz

    DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dayanışması, fakülte binasının taşınmak istenmesine karşı yazılı açıklama yaptı.

    İtalya hükümeti mültecileri taşıyan bir gemiye daha yasak getirdi
    İtalya hükümeti mültecileri taşıyan bir gemiye daha yasak getirdi

    İtalya, Akdeniz'de mültecileri kurtaran Norveç bayraklı Ocean Viking gemisinin İtalya kara sularına girmesini yasakladı.

    Aliağa belediyesinden Tüm Bel-Sen üyelerine mobbing
    Aliağa belediyesinden Tüm Bel-Sen üyelerine mobbing

    Genel-İş üyesi işçileri işten atan MHP’li Aliağa Belediyesi, şimdi de Tüm Bel-Sen üyelerine dönük keyfi sürgün ve geçici görevlendirmelerle gündemde.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan, bayram mesajında Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdi
    Erdoğan, bayram mesajında Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdi

    AKP, CHP, MHP ve HDP liderleri bayram dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında Suriye'ye operasyon sinyali verdi. HDP'nin mesajında ise barış vurgusu vardı.

    Balıkesir'de kedi ve köpeklerin zehirlendiği iddia edildi
    Balıkesir'de kedi ve köpeklerin zehirlendiği iddia edildi

    Balıkesir Manyas’ta 40'a yakın kedi ve köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü belirtildi.

    Cumartesi Anneleri: Gazetecilik ülke tarihinin en zor dönemlerinden geçiyor
    Cumartesi Anneleri: Gazetecilik ülke tarihinin en zor dönemlerinden geçiyor

    Cumartesi Anneleri 750’nci hafta eylemlerini İHD önünde polis ablukası altında gerçekleştirdi. Anneler gözaltında kaybedilen Özgür Gündem gazetesi muhabiri Ferhat Tepe’nin akıbetini sordu.

    Tunç Soyer'den Kaz Dağları ziyareti: Sesinize ses, gücünüze güç katacağız
    Tunç Soyer'den Kaz Dağları ziyareti: Sesinize ses, gücünüze güç katacağız

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kaz Dağları'nda devam eden Su ve Vicdan Nöbetini ziyaret ederek destek verdi.

    Çankaya Belediyesinde anlaşma sağlandı, temizlik işçileri iş başı yaptı
    Çankaya Belediyesinde anlaşma sağlandı, temizlik işçileri iş başı yaptı

    Çankaya Belediyesi bünyesindeki Çanpaş A.Ş. ve Genel-İş Sendikası arasında süren toplusözleşmedeki anlaşmazlık sona erdi.

    Güvenli e-ticaret için nelere dikkat edilmeli?
    Güvenli e-ticaret için nelere dikkat edilmeli?

    Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal: Tüketiciler güvenilir firmaların web sitelerinden alışveriş yapmalı.

    Şiddete maruz kalan N.Y.'den destek çağrısı: Bir kadın cinayeti daha yaşanabilir
    Şiddete maruz kalan N.Y.'den destek çağrısı: Bir kadın cinayeti daha yaşanabilir

    Van’da evlendiğinden bu yana eşi tarafından şiddet gören N.Y isimli kadın, bir kadın cinayeti daha yaşanmasın diye destek çağrısında bulundu.

    Öğrenciler ‘tatil’ dinlemedi: Gelecek için direniş sürüyor
    Öğrenciler ‘tatil’ dinlemedi: Gelecek için direniş sürüyor

    Avrupa’da gençlerin iklim değişikliğine dikkat çekmek için başlattıkları direnişe bu hafta da devam edildi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP, Denizli'de depremzedelerle görüştü: İstanbul depremi konusunda son uyarı
    CHP, Denizli'de depremzedelerle görüştü: İstanbul depremi konusunda son uyarı

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, depremle sarsılan Denizli'nin Bozkurt ilçesini ziyaret etti. Emek Partisi ise güvenli bir şehir için mücadele çağrısı yaptı.

    YÖK, ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında inceleme başlattı
    YÖK, ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında inceleme başlattı

    ODTÜ’de ruhsatsız alana yurt inşaatı yapılması için protokol imzalayan ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında inceleme başlatıldı.

    Tuşba Belediye Başkan yardımcısının maaşı belirlendi: Günde 1 çay, 1 simit!
    Tuşba Belediye Başkan yardımcısının maaşı belirlendi: Günde 1 çay, 1 simit!

    Van Tuşba Belediyesinde HDP grubu, Belediye Başkan Yardımcısının maaşını 265 TL olarak belirledi: Madem belediyecilik gönül işi...

    İşe iade edilen işçiler ödenmeyen ücretleri için Danıştay’a gitti
    İşe iade edilen işçiler ödenmeyen ücretleri için Danıştay’a gitti

    Akdeniz Belediyesinde işe iade edilen 20 işçi, geriye dönük ücretleri ödenmediği için Danıştay'a başvurdu.