İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası genel kurula gidiyor

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) üyeleri 11-12 Mayıs günleri toplanacak genel kurulda oda yönetimini belirlemek için sandık başına gidecek. İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi (İKMH) Başkan Adayı Dr. Erol Çelen muhasebeci-mali müşavirlerin sorunlarının çözümü için yeni bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yarın başlayacak Genel kurul öncesi Evrensel’e konuşan İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketinin Başkan Adayı Dr. Erol Çelen, muhasebe meslek mensuplarının, mesleklerinden kaynaklanan sorunların 29 yıldan beri sürekli artış gösterdiğini söyledi. Artan sorunlara rağmen mesleki saygınlığın da yeteri kadar artmadığını kaydeden Çelen, “Toplum yaşamında önemli işlevi olan bizlerin ekonomik yaşam kalitesi gerilemiş, mali idarenin meslek üzerindeki vesayeti artmış, sürekli artan angaryalar ile ofislerimiz adeta vergi dairesi şubesi, meslektaşlarımız ise mali idarenin ücretsiz elemanı haline getirilmiştir” dedi.

“Meslek odalarının mesleği ve meslektaşı zedeleyen her olumsuzluğu kabul eden, mali idarenin kendine ve meslektaşa buyurduğu tüm dayatmaları sorgusuz sualsiz evet diyen işlevsiz birimlere dönüşmüşlerdir” diyen Çelen, “Oysa meslek odaları, temel görevleri gereği; üyelerinin ekonomik, sosyal haklarını korumalı, örgütlü gücü ile mesleki ve ülke sorunlarına aydın duyarlılığı ile yaklaşan kitle örgütleri olmalıdır” diye konuştu. İSMMMO’nun özellikle ekonomik konularda, kayıt dışı ekonominin denetlenmesi, gelir adaletinin sağlanması, şeffaf ve denetlenebilir bir kamu yönetimi için yol gösterici olması gerektiğini belirten Çelen, “Ülkemiz siyasi ve ekonomik olarak zor günlerden geçmektedir. Güçlü ve mücadeleci örgütlenmelere ihtiyaç vardır. Son mahalli idareler seçiminde de görüldüğü gibi hayatın her alanında demokratikleşme, birlikte yönetim ve hakça paylaşım mesleki alanda da zorunlu hale gelmiştir” dedi.

Katılımcı Muhasebeciler Hareketi Başkan Adayı Dr. Erol Çelen

"MESLEK MENSUBUNA HER GÜN YENİ YÜK BİNDİRİLİYOR"

Çelen, mali müşavirlerin sorunlarından bir kaçını ise şöyle anllatı:

■ Mali idare meslek mensubunu hiçe sayarak, isteklerini ve görüşlerini dikkate almadan her geçen gün meslek mensubu üzerine yeni yükler bindirmektedir. Bu yüklerin ekonomik karşılığı da olmamaktadır.

■ Meslek mensubu yaptığı hizmetinin ekonomik karşılığını müşteriden çoğu zaman alamamaktadır.

■ Meslekte bir diğer sorun tekelleşme ve haksız rekabettir. Sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen uluslararası denetim firmaları binlerde müşteriye hizmet vermekte, meslek mensupları ise müşteri sıkıntısı çekmektedir.

İKMH’NİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İSMMMO İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi Başkan Adayı Dr. Erol Çelen’in çözüm önerileri ise şöyle: