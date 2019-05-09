Kripto para borsası Binance'ten 41 milyon dolarlık bitcoin çalındı

Önemli kripto para borsalarının başında yer alan Binance, hackerların 7 bin bitcoin çaldığını duyurdu. Webrazzi'den Arden Pabuççiyan'ın haberine göre Binance'e yönelik siber saldı 7 Mayıs'ta gerçekleşti. Resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından saldırı ile ilgili bir duyuru paylaşan Binance, hackerların phishing ve virüsler gibi pek çok farklı teknik kullanarak saldırıyı gerçekleştirdiklerini belirtti.

API anahtarları ve iki faktörlü kimlik doğrulama kodlarını ele geçiren hackerlar, Binance kullanıcılarınının pek çok verisini de ele geçirdi. Binance tarafından paylaşılan bilgilere göre çalınan 7 bin bitcoin, kripto para borsasının yüzde 2'sine tekabül ediyor.

Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun açıklamalarına göre saldırı sadece Binance'in BTC Hot Wallet'ını etkiledi. Platform içindeki diğer cüzdanlar saldırıdan etkilenmedi. Kısacası Binance platformunda yer alan kişisel hesaplar bitcoin kaybetmediler.

Siber saldırı sonucunda yaşanan maddi zararı Secure Asset Fund for Users (SAFU) fonu ile karşılayacak olan Binance, söz konusu fonu tam da bu durumlar için oluşturmuştu.

Yaşanan siber saldırının Binance için bir ilk değil. Geçtiğimiz yılın Mart ayında hackerlar tarafından başarısız bir saldırıya uğrayan Binance, saldırıyı düzenleyen bilgisayar korsanlarının başına 250 bin dolar ödül koymuştu. (HABER MERKEZİ)