Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 9 Mayıs 2019 Perşembe

YSK'nin İstabul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi yönünde aldığı kararın yankıları, ünlülerin Ekrem İmamoğlu'ya destek veren açıklamalarının ardından gelen olumlu ve olumsuz tepkiler, İdlib'de yaşanan karşılıklı saldırılar ve daha fazlası Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

9 Mayıs Perşembe günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)