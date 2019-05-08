Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 8 Mayıs 2019 Çarşamba

YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etmesinin yankıları, Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı üzerine sosyal medya üzerinden sanatçıların #HerŞeyGüzelOlacak etiketi ile destek vermesi, yeni parti kurma hazırlıkları yapan Ahmet Davutoğlu'nun sessizliğini bozarak YSK'ye tepki göstermesi, iktidar medyasının İstanbul seçimlerinin yenilenmesi sonrası sevinç manşetleri ve çok daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

8 Mayıs Çarşamba günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)