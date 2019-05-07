Kale Kayış işçileri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

Ağır ve kötü çalışma koşullarına karşı direnişte olan Petrol-İş üyesi Kale Kayış işçileri Ankara’ya gelerek, CHP ve İyi Parti ile görüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen işçiler, sorunlarını anlattı.

Kötü çalışma koşullarını ve sendikalı oldukları için gördükleri baskıya karşı direnişte olan Petrol-İş üyesi Kale Kayış işçileri, CHP ve İyi Parti grup toplantılarına katıldı. İşçiler yaşadıkları sorunlara ilişkin hazırladıkları dosyayı CHP ve İyi Partili milletvekillerine verdi. Petrol-İş Trakya Şube Başkanı Ercan Yavuz, CHP ve İyi Parti ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi Evrensel’e anlattı. Hazırladıkları dosyayı Kılıçdaroğlu’ya da verdiklerini aktaran Yavuz, Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları görünce çok şaşırdığını, “Bizim ülkemizde bunlar olmamalı” dediğini söyledi. Kılıçdaroğlu’nun kendilerine bu konuda yardımcı olacağı söylediğini anlatan Yavuz, İyi Partili milletvekillerinin de benzer açıklamalar yaptığını ve direnişe ziyarette bulunacaklarını söyledi. Kale Kayış işçilerinin taleplerinin para pulla alakalı olmadığını belirten Yavuz, Türkiye’de işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin ilk defa bir iş bırakma eylemi gerçekleştiğini dile getirdi. Yavuz, “Bu insanların sağlığı ile ilgili bir eylem. Her gün 5 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor. Burası da daha önce insanların öldüğü, meslek hastalıklarına yakalandıkları, kollarının, bacaklarının kırıldığı bir ortam. İşçiler ortamın düzeltilmesini ve sendikalı olarak içeri girmek istiyor” dedi. (Ankara/EVRENSEL)