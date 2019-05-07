Barış Akademisyenlerinden Nüket Esen’e 1 yıl 3 ay hapis cezası
“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladığı için yargılanan Barış Akademisyenlerinden Nüket Esen, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Fotoğraf: Evrensel
Barış Akademisyenleri davasında Nüket Esen hakkında “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Kararda hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde devam etti.
Bianet’ten Tansu Pişkin'in haberine göre 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde (ACM) Artuklu Üniversitesi’nden Arş. Gör. Ferhat Yılmaz’ın ikinci, 26. ACM’de Yaşar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Turgay Kurultay’ın ikinci ve 14. ACM’de Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nüket Esen’in dördüncü duruşmaları görüldü. 14. ACM’de duruşması görülen Nüket Esen’e “örgüt propagandası” suçlamasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Kararda hükmün açıklanması geri bırakıldı. (HABER MERKEZİ)
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