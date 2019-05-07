    • Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 7 Mayıs 2019 Salı

    YSK'nin İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararı, avukatlarıyla görüşen Öcalan'ın müzakere çağrısı, 6 Mayıs anmaları ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

    07 Mayıs 2019 08:59
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    YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da tekrar edilmesi yönünde aldığı karar, uzun bir süre sonra avukatları ile görüşen PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın müzakere çağrısı, yurdun dört bir yanında yapılan 6 Mayıs anmaları ve daha fazlası Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?"ta.

    Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

    Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

    7 Mayıs Salı günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WEB TV)

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