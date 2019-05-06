Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 6 Mayıs 2019 Pazartesi

YSK'nin İstanbul yerel seçimine dair merakla beklenen kararı, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişinin 47'nci yıl dönümü, zamlarla birlikte gelen Ramazan, İsrail'in saldırıları ve daha fazlası Mithat Fabian Sözmen'in sunumuyla "Ne Var Ne Yok?"ta…

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

6 Mayıs Pazartesi günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WEB TV)