"Hammadesi buğday ve arpa olan ürünlerin fiyatları artacak"

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, açıklanan buğday ve arpa alım fiyatlarını değerlendirdi.

2019 yılı buğday ve arpa fiyatlarının ithalat fiyatlarının oldukça altında kaldığını belirten Atalık, “Bu durum buğday ve arpanın hammadde olarak kullanıldığı ürünlerde kaçınılmaz olarak fiyat artışını da beraberinde getirecektir. Zira, ithalat bağımlılığımız ve ithal ürünün fiyatının da sürekli ve hızlı bir artış eğiliminde olması iç piyasadaki fiyatları da arttıracaktır” ifadelerini kullandı.

İhracat için üretim yapan sanayiinin, ithal ürün fiyatlarındaki artış nedeniyle yerli üretime yönelmesinin de fiyatları artıracağını kaydeden Atalık, “Diğer yandan tarım politikaları ve ithalat nedeniyle sürekli satış fiyatı baskılanan ve emeğinin karşılığını bulamayan çiftçinin ekim alanlarını azaltması da fiyat artışına neden olacaktır” dedi.

Tahıl üretimi içinde son derece önemli yere sahip bu iki ürünün 2019 yılı alım fiyatının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlatan Atalık, “Buna göre sert ekmeklik buğdayın 2018 yılında 1050 TL/ton olan alım fiyatının yüzde 29 artış ile 1350 TL’ye, makarnalık buğdayın 1100 TL/ton olan alım fiyatının yüzde 32 artışla 1450 TL’ye, arpanın 825 TL/ton olan alım fiyatının yüzde 33 artışla 1100 TL’ye çıkarıldığı duyuruldu” dedi.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre mazot fiyatı 2018 yılı Eylül-Ekim aylarında yüzde 33-35, üre gübresinin fiyatı yüzde 82-99, DAP gübresinin fiyatı yüzde 93-102, tarım ilacı fiyatının da ortalama yüzde 70 civarında artış gösterdiğini kaydeden Atalık, bu tabloyu şöyle değerlendirdi:

“Buğday ve arpa için açıklanan alım fiyatları çiftçinin sürekli gerileyen alım gücünü telafi edebilecek düzeyde değildir. Bu veriler gerek buğday gerekse arpa ekim alanlarının gelecekte de küçüleceğini, ithalata bağımlılığın artarak devam edeceğini göstermektedir. Ancak, ithalat da sorunlu hale gelmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre 2019 yılının ilk 3 ayında makarnalık buğdayın 1 kilogramının ithalatı için ödenen dövizin TL karşılığı 0.97 TL’den yüzde 53 artışla 1.48 TL’ye, diğer buğdaylarınki 0.80 TL’den yüzde 70 artışla 1.36 TL’ye, arpanınki 0.84 TL’den yüzde 71 artışla 1.44 TL’ye yükselmiştir. Buğdayın son 5 yıl ortalama verimi hektara 2.700 kg olup çiftçinin ekmekten vazgeçtiği 2,5 milyon hektarlık alanın üretimde kullanması halinde sağlayacağı ilave üretim 6 milyon 750 bin ton olacaktır. Bu durumda ihracat amaçlı da olsa buğday ithalatına gerek kalmayacaktır. Tüm bu hususları göz ardı ederek yaşanabilecek olumsuzlukları lobi faaliyeti olarak görmek ve çözümü ithalatta aramak ülke tarımını daha da olumsuz bir yöne götürecek, fiyatları daha da tırmandıracaktır.”

BUĞDAY İTHALATINA 14 MİLYAR DOLAR!

Buğday üretiminin ülke ihtiyacını karşıladığını belirten Atalık, “İhracata yönelik kaliteli buğday ithalatı yapılmaktadır. Bu kapsamda ithalat bir önceki yıla göre yüzde 16 artışla 2018 yılında rekor düzeye ulaşarak 5,8 milyon ton olmuş ve 1,3 milyar dolar ödenmiştir. Arpa ithalatımız da bir önceki yıla göre yüzde 71 artışla 2018 yılında 655 bin tona ulaşmış ve 150 milyon dolar ödenmiştir. Son 16 yılda 52.2 milyon ton buğday ithalatına 14.1 milyar dolar, 3.2 milyon ton arpa ithalatına 794 milyon dolar ödenmiştir” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)