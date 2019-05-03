Şenyaşar ailesi 11 ay sonra Suruç'taki evlerine döndü

Suruç’ta AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yakınlarının esnaf ziyareti ve sonrasında yaşanan olaylarda Hacı Esvet ile çocukları Adil ve Celal’i kaybeden Şenyaşar ailesi, 11 ay sonra evlerine geri döndü.

Urfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran tarihinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yakınlarıyla esnaf ziyareti yaptığı sırada çıkan çatışmada ve sonrasında devam eden olaylarda HDP’li Hacı Esvet Şenyaşar, çocukları Adil ve Celal Şenyaşar ile Yıldız’ın kardeşi M. Şah Yıldız yaşamını yitirmişti. Yaşanan olayın faillerinin tutuklanmamasından kaynaklı güvenlik endişesi duyan Şenyaşar ailesinin bireyleri ilçedeki evlerini terk ederek Urfa merkeze taşınmıştı.

Failler tutuklanmadı, Şenyaşar ailesi Suruç'u terk etti

Mezopotamya Ajansının haberine göre, aile bireyleri yaşadıkları acı olayın üzerinden 11 ay geçtikten sonra Suruç’un Aydınlar Mahallesi’ndeki evlerine, eksik olarak geri döndü. Olayda eşi ve iki çocuğunu kaybeden Emine Şenyaşar, adalet talebini yineledi.

Yaşadıklarını ağıt yakarak anlatan Emine Şenyaşar, “Hacı ile birlikte hastaneye gittik. Hacı’ya gözümün önünde saldırdılar. Polisler de oradaydı. Çığlık attım, yardım istedim ama polisler gelmedi. ‘Hacı’yı öldürüyorlar’ dedim, yine seslendim polise, yine gelmediler. Onlar da o arada Hacı’yı linç ediyorlardı. Fakat yardım eden olmadı” dedi.

"YAPILANLARI HERKES GÖRDÜ"

Saldırıda yaralanan Mehmet Şenyaşar ise o gün yaşananları anlatarak kendilerine yapılan bu haksızlığın bir an önce giderilmesini istedi.

Saldırıdan sonra somut bir adım atılmadığını, büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya olduklarını ifade eden Mehmet Şenyaşar, “Ağabeyim Fadıl 11 aydır cezaevinde, tek kişilik hücrede kalıyor. Bize yapılan bu zulmü herkes gördü, kameralarda da belliydi. Bize bu zulmü yapanlar bugün dışarıdalar ve serbest geziyorlar. Kimse müdahale etmiyor. Biz burada yıllardır esnafız. Kalktılar bizi terörist ilan ettiler. Bu haksızlığa karşı bir adım atılmasını istiyoruz” dedi.

Tek taraflı bir cezalandırmayı kabul etmediklerini söyleyen Mehmet Şenyaşar, ağabeyinin serbest bırakılmasını istedi. (HABER MERKEZİ)