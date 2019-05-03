Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan: Kızımın tokası ve çorapları kayıp

Giresun’un Eynesil ilçesinde evinin önünde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, kızının okul çıkışı saçında olan tokanın kayıp olduğu, ‘delil’ olarak el konulan çamurlu çorapların da Adli Tıp Kurumuna gönderilen eşyalar arasında bulunmadığını söyledi.

Baba Şaban Vatan, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, kızına ait toka ile çamurlu çorapların nerede olduğunu sordu.

ŞABAN VATAN'DAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA BAŞVURU

DHA'da yer alan habere göre, görgü tanıkları ifadelerinde olay günü Rabia Naz’ın saçlarının okul çıkışında toka ile toplu halde olduğunu ancak küçük kızın bulunduğunda saçların dağınık ve tokasının kayıp olduğunu anlattı. Öte yandan Rabia Naz'ın delil olarak alınan çamurlu çoraplarının incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilen eşyalar arasında yer almadığı söylendi.

Baba Şaban Vatan da Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, kayıp toka ile çamurlu çorapların nerede olduğunu sordu.

VATAN AİLESİNİN AVUKATI: DELİLLER YETERİNCE TOPLANMADI

Vatan ailesinin avukatı Emel Kılıç, baba Şaban Vatan'ın kendi imkanları ile sesini duyurmaya çalıştığını belirterek soruşturmaya ilişkin delillerin yeterince toplanmadığının altını çizdi. Kılıç, “Baba her seferinde delillerin toplanmasını isteme hakkını kullanmaktadır. Rabia Naz, okuldan çıktığında saçları toplu vaziyetteydi. Ancak bulunduğu noktada saçları dağınıktı. Tanıklar saçlarında toka olmadığını beyan etmişti. En önemlisi Rabia’nın o gün ayağında ayakkabı ve çorabı vardı. Olay yeri ve sağlık ekipleri ifadelerinde ayağında çorap olduğunu beyan etti. Çorabın içinde çok ciddi derecede çamur ve kum yığını olduğu biliyoruz. Çorabın ikiye katlanarak, muhafaza edildiği söylendi. Buna rağmen incelemeye giden eşyalar arasında çorap yok. Toka da halen bulunmuş değil. Şaban Vatan savcılığa dilekçe verdi. Ancak kendisi kale alınmadı. Bu duruma ilişkin takdiri Adalet Bakanlığı ile Hakim ve Savcılar Kurulu'na bırakıyorum” dedi.

Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili soruşturmada savcılığın talebi üzerine mahkeme tarafından dosyaya gizlilik kararı getirilmişti. (HABER MERKEZİ)

Rabia Naz ve şüpheli çocuk ölümleri için Meclis araştırması talebi