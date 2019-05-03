Fenerbahçe ile Galatasaray final için sahada
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Fenerbahçe-Galatasaray serisinin 5. ve son maçı yarın oynanacak.
Fotoğraf: Orhan Akkanat/AA
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın 5. ve son maçta karşı karşıya gelecek.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.30'da başlayacak.
Büyük çekişmeye sahne olan yarı final serisinde Fenerbahçe ve Galatasaray, ikişer galibiyet aldı. Serinin ilk karşılaşmasını 72-51 kazanan sarı-lacivertli ekip, 1-0 öne geçmesine rağmen Galatasaray, deplasmandaki ikinci mücadeleyi 59-48 alarak durumu 1-1'e getirdi. Evindeki ilk karşılaşmada rakibini 74-59 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip yarı final serisinde 2-1 üstünlük yakaladı. Fenerbahçe, deplasmandaki ikinci maçı 57-49 kazanarak seride 2-2 beraberliği sağladı.
Yarınki karşılaşmayı kazanan takım, finalde Çukurova Basketbol'un rakibi olacak. (İstanbul/AA)
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