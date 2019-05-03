Motosikletli taşıma uygulaması Scotty'de cinsel istismar yaşandı

Scotty adlı motosikletli taşıma uygulaması cinsel istismar haberiyle gündeme geldi.

Twitter üzerinden açıklamada bulunan bir Scotty kullanıcısı, sürücü tarafından istismara uğradığını açıkladı.

soL’da yer alan habere göre, yaşanan istismar olayının ardından emniyete giderek şikayetçi olan kadın, istismarcının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Genç kadın, olaya ilişkin sosyal medyadan açıklamada yaptı.

“Şahsın beni işaretlemediğim konuma rızam dışında götürdüğü açık olmasına ve cinsel saldırı ve hürriyetten yoksun bırakılma şikayeti ile başvurmama rağmen ve hatta savcı tutukluluk istemiyle mahkemeye sevk etmesine rağmen hakim adli kontrol şartı ile serbest bıraktı” diyen kadın, “Bu şahıs veya ailesi veya yakın çevresi benim kimliğimi biliyor, telefon numaramı biliyor, çalıştığım yeri öğrenebilirler ve bana zarar verebilirler. Ayrıca şahıs ciddi bir cezayı öngörerek kaçabilir. biz adaleti talep etmedikçe her geçen gün birileri daha travma yaşayacak” ifadelerini kullandı.

FİRMADAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Scotty adlı firma bir açıklama yaparak, sürücünün hesabının kapatıldığını duyurdu.