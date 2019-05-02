Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 2 Mayıs 2019 Perşembe

1 Mayıs yurtta ve dünyada coşkuyla kutlandı. 1 Mayıs miting alanından izlenimler, önce çıkan talepler, vergi zamları ya da "vergi güncellemeleri", Venezuela'da darbe girişimi sonrası yapılan 1 Mayıs ve çok daha fazlası "Ne var Ne Yok"ta

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

26 Nisan Cuma günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)