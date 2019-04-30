Merkez Bankasının enflasyon tahmini değişmedi; dolar 6 TL’yi zorladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 14,6 olarak bıraktı. Çetinkaya, son faiz toplantısına işaret ederek, “Karar metnindeki değişiklik kısa vadeli bir sinyal değil” ifadesini kullandı. Açıklama sonrası dolar yükselişe geçerek 5,98 TL’ye ulaştı.

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler, finansal piyasalarda gözlenen oynaklık, farklı sektörlerde birikmiş maliyetler ve fiyatlama davranışlarına ilişkin belirsizliklerle enflasyon görünümüne ilişkin risklerin devam ettiğini söyledi.

2019 ve 2020 yılına ilişkin enflasyon tahminlerini değiştirmediklerini açıklayan Çetinkaya, enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6; 2020 yıl sonunda yüzde 8,2 gerçekleşeceğini tahmin edildiğini belirtti.

Bu yıl için gıda enflasyonu beklentilerini yüzde 10'dan yüzde 11'e çıkardıklarını söyleyen Çetinkaya, petrol fiyatı tahminini de 63,1 dolardan 67,2 dolara çıkardıklarını belirtti.

'İŞLENMEMİŞ GIDA FİYATLARI TAHMİNLERİN ÜZERİNDE ARTIŞ GÖSTERDİ'

Çetinkaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Önümüzdeki dönemde cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor. Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyat baskısı ilk çeyrekte de sürdü.

Fiyat istikrarına yönelik riskler göz önünde bulundurularak sıkı para politikası duruşu korunmuştur.

Mevcut rapor döneminde kur takası faizleri ve döviz kuru oynaklıkları artmıştır. bu dönemde döviz kuru gelişmelerine paralel olarak TL'nin oynaklığı arttı.

Enflasyon ilk çeyrekte ocak enflasyon raporu tahminleri ile uyumlu gerçekleşmiştir. Bu dönemde işlenmemiş gıda fiyatları tahminlerin üzerinde artış gösterdi.

'ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNE İLİŞKİN RİSKLER DEVAM EDİYOR'

Gıda enflasyonu bu dönemde olumsuz bir seyir kaydetti. Enflasyon görünümüne ilişkin riskler devam ediyor.

Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2019 yılı sonunda yüzde 12,1-17,1 aralığında yüzde 14,6 gerçekleşeceği öngörüyoruz.

Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2020 yılı sonunda yüzde 5,1-11,3 aralığında yüzde 8,2 gerçekleşeceği öngörüyoruz.

DOLAR 5.98'E ÇIKTI

Öte yandan Çetinkaya'nın sunumu başlarken hareketlenen dolar/TL, açıklamalarla birlikte 5,9848’e çıktı. TL'nin yıl başından beri dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 11'e ulaşmış durumda. (EKONOMİ SERVİSİ)