Emekli maaşlarının düzenlenmesi için önerge: Enflasyona karşı korunsun

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’de sayıları 12 milyona yaklaşan emeklilerin talepleri ve sorunlarını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelttiği soru önergeleriyle TBMM gündemine getirdi.

Fethi Gürer, emeklilerin maaşlarındaki düşüklüğe dikkat çektiği bir başka soru önergesinde ise, “Altı aylık dönemlerde emekli aylıklarına uygulanan ücret düzenlemesi emeklileri enflasyona karşı koruyan bir düzenleme değildir. Bu nedenle emeklilerin yıllık bazda uygulanacak TÜFE artışı ile ücretlerinin belirlenmesi yönünde bir düzenleme düşünülmekte midir?” şeklindeki sorularının yanıtlanmasını istedi.

EMEKLİLER İÇİN KİRA YARDIMI TALEBİ

Ülkemizde emeklilerin zor koşullarda yaşam mücadelesi verdiğine işaret eden Gürer, asgari ücretin altında emekli maaşı alanların yaşadığı soruna vurgu yapmak amacıyla “Emekli maaşı asgari ücret altında kalan emekliler mağdur durumdadır. Emekliler kira fiyatlarındaki artışlardan ve diğer ürünlerdeki fiyat değişkenliklerinden doğrudan etkilenmektedir. Emekliler için kira ve yakacak yardımı yapılması düşünülmekte midir?” sorusu yöneltti.

GIDA VE YAKACAK YARDIMI

Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği başka bir soru önergesinde ise “Emekli vatandaşlarımızın su, elektrik, doğal gaz faturalarında kullanılan ürün ücreti dışında alınan yüzde 50’yi aşan çeşitli kalem ücretlerden muaf tutulması hususunda bir çalışma yapılmakta mıdır? Düşük maaşlı emekli, dul ve yetimlere belediyelerin yaptığı gıda ve yakacak yardımlarından yararlanabilmesini sağlayacak bir düzenleme söz konusu mudur? Böyle bir çalışma söz konusu ise temsili derneklerden bilgi ve destek alınması hususunda bir çalışma yapılmakta mıdır?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

“İNTİBAK DÜZENLEMESİNİN YAPILMAMASI MAĞDURİYETLERİ ARTIRMAKTA”

Milletvekili Gürer, soru önergelerinde 2000 yılından sonra emekli olanların yaşadığı mağduriyeti gündeme taşıdı.

Emeklilerin yaşadığı her bir sorun ve mağduriyet için ayrı ayrı soru önergeleri hazırlayan Gürer, 2000 yılından sonra emekli olanların, bu tarihten önce emekli olanlardan çok daha düşük maaş almalarının yarattığı soruna dikkat çekti.

Fethi Gürer, “Prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanlara eşit aylık ödemesi öngören, intibak düzenlemesinin yapılmaması mağduriyetleri artırmaktadır” tespiti yaptı. (İstanbul/EVRENSEL)