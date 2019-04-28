28 Nisan 2019 21:15

“Biz martı mıyız ki sürekli simit yiyelim?” 

Okulun dört bir tarafında üçerli beşerli gruplar, kendi aralarında sohbete muhabbete koyulur; kendi deyimleriyle “mevzuyu kollar.” 

“Biz martı mıyız ki sürekli simit yiyelim?” 

Görsel: Vikipedi

    • Paylaş

    Deniz ORTAKÇI 
    Zeynel GÜRBÜZ 
    Ankara 

    Abidinpaşa Endüstri Meslek Lisesi’nin önündeyiz. Ankara’nın en ünlü meslek liselerinden birisidir burası. Bugün Ankara’da pek çok sanayi sitesinde, fabrikada “ Paşa Mezunlarına” denk gelebilirsiniz. Kafamızdaki yazı planı için öğle arasına denk getirelim dedik, saatin geçmesini beklemeye koyulduk. Paşa’da öğle arası bir başladı mı, herkes bir tarafa dağılır. Kimisi ucuza simit poğaça yemeye caminin altındaki pastaneye, kimisi okulun karşısındaki büfenin arka tarafına; kendime bir kıyak çekeyim diyen ise beş liraya tavuk döner yemeye koyulur. Okulun dört bir tarafında üçerli beşerli gruplar, kendi aralarında sohbete muhabbete koyulur; kendi deyimleriyle “mevzuyu kollar.” 

    “KENDİ MAAŞLARINA %100 ZAM YAPANLAR BİZİ DÜŞÜNMÜYOR” 

    Öğle arasından biraz erken çıkan bir grubun yanına gidiyoruz. Çoğu henüz onuncu sınıf olduğunu söylüyorlar. Durdukları yerin hemen biraz ilerisinde market var, önünde de meyve sebze tezgahı. Kendimizi tanıtıp, soruyoruz; “Bu domatesin biberin fiyatı böyle uçukken, siz meslek liselilerin hayatı nasıl geçiyor?” diye. Aralarından biri “Hayatımız etkilenmez mi abi, seninki de soru.” diyor gülerek. “Her öğle arasında kara kara ne yesek diye düşünüyoruz, en ucuza ne yenirse onu yemeye çalışıyoruz; Allah’a şükür cebimize üç beş lira harçlık giriyor, ona göre bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz.” diyor. İşsizliği soruyoruz, “Önceden ‘beş gençten biri işsiz’, ‘dört gençten biri işsiz’ diyorlarken rakamlar artık ‘üç gençten birinin işsiz’ olduğunu göstermeye başladı”  diyoruz. “En büyük sıkıntı işsizlik zaten.” diye araya giriyor başkası, “Biz meslek liseli olsak da, hiçbir şekilde işimizin garanti olmadığını biliyoruz. Staj yerini bile zor buluyoruz, henüz daha staj yapmadık ama bir yandan araştırıyoruz.” Geçenlerde AKP Grup Başkanvekili’nin yapmış olduğu “Asgari ücretli üç öğün simit yese, kendisine para bile kalır” açıklamalarını duymuşlar. Aralarından biri şunları söylüyor: “Oradan esip gürlemesi kolay. Gelip de halkın halini görmüyorlar. Kendi maaşlarına yüzde yüz zam yapanlar, bizi düşünmüyor. Yiyorsa gelip bir ay asgari ücretle yaşasınlar.” diyor. Bir başkası ise “Abi ulaşım sorunumuzu da yaz.” diyor. “Zaten aldığımız harçlık belli; Kayaş’tan, Şahintepe’den, Gülveren’den gelenler olarak harçlığımızın yarısını yola veriyoruz” diye belirtiyor. 

    “ÜNİVERSİTE MEZUNU BİLE İŞSİZ, BİZ NE YAPALIM?” 

    Bir başka grubun içine giriyoruz, konu direk “işsizlik sıkıntısına” geliyor. “İşsizlik en büyük sıkıntı.” diyor birisi, “Bu okulun yarısından fazlası ilerde garanti işsiz.” diyor. “Çok fazla bölüm var, nereye elini atsan elektrikçi, bilişimci. Mutlaka çoğu işsiz kalacak. Makineciler nispeten daha iyi durumda ama onların da geleceği garanti değil.” diye gerekçelendiriyor düşüncelerini. Bir başkası, “Üniversitelerde çok iyi bölümlerden mezun olanlar bile işsiz geziyor, biz ne yapalım “ diyor. “Üniversite hayaliniz var mı?” diye sorduğumuzda hepsi üniversite okumak istediklerini ama aldıkları eğitimin buna yetmeyeceğini söylüyor. “Başka sıkıntılarınız var mı?” diye sorunca, “Çok yorucu geçiyor hayat.” diyor aralarından biri. Okulda tezgah başında sürekli ayakta bekleyip hiç oturmadıklarını ve bu yüzden çok yorulduklarını ifade ediyor. Bir diğeri “İş güvenliği de önemli bir sorun.” diyor. Daha önce atölyedeki iş aletlerine parmağını kaptıran, kesen kişiler olduğunu; bunun için daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguluyor.  

    “GÜNLÜK HARÇLIK 10 LİRADAN AZ” 

    Üç kişilik başka bir grupla tanışıyoruz. “Öğle arası nasıl geçiyor, nerelerde yemek yiyorsunuz?” diye soruyoruz; “ Menüde genelde simit, poğaça oluyor. Biraz fazla paran varsa, beş liraya tavuk döner yiyebilirsin. Ama biz genelde caminin altındaki pastaneden poğaça, simit yiyoruz.” diyor birisi. Günlük en fazla 10 lira harçlıkla okula gelebildiğini söyleyen arkadaşımız; okuldaki çoğu arkadaşının da en fazla bu kadar parayla gelebildiğini, 10 liranın üstünde harçlıkla gelen çok az öğrenci olduğunu söylüyor. “İşsizlik” deyince, biri “Benim babam dört aydır işsiz.” diyor ve ekliyor, “İstediğin kadar okul oku, işsizlik hep karşına çıkacak bir sorun.” “Bir elektrikçi dükkanı açmak istiyorum.” diyor yanındaki, “Olmadı, bir fabrikaya bir şekilde kapağı atmak lazım. Savunma sanayii üzerine çalışan yerlerde genelde iş bulabiliyoruz.  Ama ne olursa olsun en azından iki yıllık bir meslek yüksekokulunu bitirmek gerek.” diyor. İki yıllık MYO’lara sınavsız geçişin birkaç sene önce kaldırıldığını hatırlatıyoruz, “ O çok önemli bir hakmış. Her ne kadar ek puan verseler de çoğu meslek lisesi mezunu sınavda barajı bile aşamıyor ki.” diyor.  

    “ÇOĞU ZAMAN HARÇLIKLARIMIZI BÖLÜŞÜYORUZ” 

    Ayrılmadan son olarak dört kişilik bir grubun yanına uğruyoruz. İlk olarak, hayat pahalılığına ilişkin ne düşündüklerini soruyoruz. “ Domates, biber, soğan sizi de vurdu mu? “ dediğimizde, “Vurmaz olur mu be abi?” yanıtını alıyoruz hepsinden. “Gariban yemeği olan menemen bile lüks oldu” artık herhâlde diyoruz, “Biz daha oraya gelemedik, anca simit – poğaça - çay üçlüsü” diyor birisi. Başkalarına da sorduğumuz AKP’li Başkanvekili’nin “üç öğün simit” açıklaması hakkında aralarından birisi yazımızın da başlığını atıyor: “ Abi biz martı mıyız ki, sürekli simit yiyelim. Sabah ya da öğle arasında mecburiyetten bir kere yiyoruz o da bize yetiyor. Her gün her gün nasıl simit yiyelim. Lüks içinde yaşayan adamlar bizim gibilere yukardan anca bağırıp çağırıyorlar böyle” diyor. Günlük harçlıklarının yetip yetmediğini merak ediyoruz. “Abi kimimiz günlük on lirayla, kimimiz yedi lirayla geliyor. Kimimiz evden harçlık bile alamıyor. Yemek yemeye gideceğimiz zaman, cebinde parası olmayan ‘ben gelmeyeyim, canım istemiyor’ falan dese bile biz bütün paramızı birleştiriyoruz. Harçlıklarımızı bölüşerek öğle yemeğimizi alıyoruz” diyor. 

     

    ÖNCEKİ HABER

    Meslek liselerinde biz de varız!
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Hürriyetin parolası: 555K

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Sudan halkı adım adım iktidara yürüyor

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    ‘Hadi gelin Yenikapı’ya geri dönelim’ demek kolay!

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Başını yere eğdiğinde ufak bir çocuk göreceksin, en azından onun için...

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Karlıova'dan Çine'ye 'Kumun Gecesi'

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Bilinen eski taktikler ve linç

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    KHK’lilerden özür diliyorum

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Ampul’ meselesi

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Tüp anemonları: O kadar da basit değil!

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Bu düzen, bu çark böyle dönmez, direnişler sürer

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Bir rapçinin söyledikleri
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Konya'da başı kesilen kadının cansız bedeni bulundu
    Konya'da başı kesilen kadının cansız bedeni bulundu

    Konya'da bir çiftçi, gölet kenarında bir kadın kafatası buldu. Yapılan kazı sonucu 15-20 gün önce öldürüldüğü tahmin edilen kadının bedenine ulaşıldı.

    Top oynayan çocuklara av tüfeğiyle ateş eden şahıs gözaltına alındı
    Top oynayan çocuklara av tüfeğiyle ateş eden şahıs gözaltına alındı

    Kütahya'da evinin önünde top oynayan çocuklara av tüfeğiyle ateş edip ikisini yaralayan şahıs gözaltına alındı.

    Buldan ve Temelli'den Van'da demokrasi ittifakı çağrısı
    Buldan ve Temelli'den Van'da demokrasi ittifakı çağrısı

    Van Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, "Demokrasi ittifakında buluşalım" çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Dersim'de Seçim Kurulu, KHK'li seçilmişlerden savunma istedi
    Dersim'de Seçim Kurulu, KHK'li seçilmişlerden savunma istedi

    Dersim'de Seçim Kurulu, belediye meclis üyesi ve muhtar seçilen KHK'lilerden savunma istedi. Valilik verilen mazbatanın geçerliliğini YSK'ye sormuştu.

    GÜNCELLENDİ
    Esenyurt’ta yol çöktü, apartmanda çatlaklar oluştu
    Esenyurt’ta yol çöktü, apartmanda çatlaklar oluştu

    Esenyurt’ta yol çöktü, 9 katlı apartmanda çatlaklar oluştu. Belediye Başkanı Bozkurt "Artık vatandaşların evlerine geçmesinde sakınca yok" dedi.

    İstanbul Havalimanında ağır yaralanan işçi yoğun bakımda
    İstanbul Havalimanında ağır yaralanan işçi yoğun bakımda

    İstanbul Havalimanı inşaatında çalışan ve 15 metre yüksekten düşerek ağır yaralanan teknisyen Mustafa Ateş’in durumu ciddiyetini koruyor.

    Almanya’da matbaa işçilerinin “cumartesi” mücadelesi
    Almanya’da matbaa işçilerinin “cumartesi” mücadelesi

    Serder Derventli, Almanya'da matbaa işçilerinin 30 yıl önce verdikleri haftasonu mücadelesini anlattı.

    5. Bozcaada Doğa Buluşması: Yaşam alanları için örgütlü mücadele şart
    5. Bozcaada Doğa Buluşması: Yaşam alanları için örgütlü mücadele şart

    5. Bozcaada Doğa Buluşması'nda ekoloji mücadelesi üzerine sunum yapan Özer Akdemir, örgütlü mücadelenin önemine dikkat çekti.

    Ginko Tiyatro’dan çocuklara bir tutam soru: ‘Canavar mı? Yok mu?’
    Ginko Tiyatro’dan çocuklara bir tutam soru: ‘Canavar mı? Yok mu?’
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 30. hafta: Fenerbahçe son dakika golüyle 1 puan aldı
    Süper Lig'de 30. hafta: Fenerbahçe son dakika golüyle 1 puan aldı
    GÜNCELLENDİ
    Premier Lig’de son dönemeç: Liverpool kazandı, City'nin rakibi Burnley
    Premier Lig’de son dönemeç: Liverpool kazandı, City'nin rakibi Burnley
    Kocaeli 11. Kitap Fuarı açıldı
    Kocaeli 11. Kitap Fuarı açıldı
    Karikatürcünün inançları
    Karikatürcünün inançları
    Anadolu Efes, Barcelona Lassa'ya 82-72 mağlup oldu
    Anadolu Efes, Barcelona Lassa'ya 82-72 mağlup oldu
    GÜNCELLENDİ
    İstanbul Esenyurt'ta işçiler ve emekçiler 1 Mayıs'ı kutladı
    İstanbul Esenyurt'ta işçiler ve emekçiler 1 Mayıs'ı kutladı

    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformunun çağrısıyla Esenyurt Belediyesi önünde 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirildi.

    EMEP Antep İl Örgütü: 1 Mayıs’ta mücadeleyi büyütelim
    EMEP Antep İl Örgütü: 1 Mayıs’ta mücadeleyi büyütelim

    Emek Partisi Antep İl Örgütünün çağrı yaptığı eylemde kıdem tazminatının fona devredilmesi protesto edildi.

    Hayvan hakları savunucuları Ankara’da buluştu
    Hayvan hakları savunucuları Ankara’da buluştu

    Hayvan hakları savunucuları Ankara'daki mitingde kanundaki eksikliklerin giderilmesi ve hayvana yönelik şiddetin son bulmasını istedi.

    '77 1 Mayısı'nda katledilen 34 yurttaş Kazancı Yokuşu'nda anıldı
    '77 1 Mayısı'nda katledilen 34 yurttaş Kazancı Yokuşu'nda anıldı

    DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar, '77 1 Mayısı'nda katledilen 34 yurttaşı Kazancı Yokuşu'nda andı.

    Strasbourg kentinde Sarı Yeleklilerin yürüyüşüne tanıklık
    Strasbourg kentinde Sarı Yeleklilerin yürüyüşüne tanıklık

    Sarı Yelekliler gösterisine Strasbourg kentinde tanıklık ediyoruz. Yol boyunca polis barikatı ve saldırılarına rağmen kitle dağılmıyor...

    HDP: Türkiye, iş cinayetlerinde Avrupa birincisi
    HDP: Türkiye, iş cinayetlerinde Avrupa birincisi

    HDP, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında iş cinayetlerinde birinci olduğunu kaydetti.

    12 Eylül döneminde Mamak Cezaevini yöneten işkenceci Raci Tetik öldü
    12 Eylül döneminde Mamak Cezaevini yöneten işkenceci Raci Tetik öldü

    12 Eylül'de 4 yıl yönettiği Mamak Cezaevinde yapılan işkencelerin baş sorumlusu olarak gösterilen Raci Tetik, yargıya hesap vermeden öldü.

    Yazar ve sanatçılardan 1 Mayıs çağrısı
    Yazar ve sanatçılardan 1 Mayıs çağrısı

    Yazar ve sanatçıların 1 Mayıs çağrısı: 1 Mayıs emeğin, dansların, türkülerin, ortak acıların ve zaferlerin bayramıdır

    Avrupa’nın gündemi: İki yüzlülüğe tam hız devam
    Avrupa’nın gündemi: İki yüzlülüğe tam hız devam

    Avrupa gündeminde bu hafta, savaşta cinsel şiddetle mücadelede iki yüzlü tutum, Brexit ve Fransa’da emekçilere yeni saldırı planları vardı.

    İzmirli kadınlar: Eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam için 1 Mayıs’a
    İzmirli kadınlar: Eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam için 1 Mayıs’a

    İzmir'in Menemen ilçesinde kadınlar mahallelerinde 1 Mayıs yürüyüşü yapmaya hazırlanıyor. Kadınlarla 1 Mayıs taleplerini konuştuk.

    Tekstil işçisi kadınlar: Üşüyünce penyelere sarınıp çalışıyoruz
    Tekstil işçisi kadınlar: Üşüyünce penyelere sarınıp çalışıyoruz

    "Şıklık ve rahatlık size sunduğumuz en büyük armağanımız” sloganlı iç çamaşırı markasının kadın işçilere reva gördüğü: Tuvalete bile gidememek.

    Yönetmen Ali Vatansever: Saf filmi, benim kendi dönüşüm hikayem
    Yönetmen Ali Vatansever: Saf filmi, benim kendi dönüşüm hikayem

    Fikirtepe’deki kentsel dönüşümü anlatan "Saf" filminin yönetmeni Ali Vatansever'le konuştuk: Saf filmi benim kendi dönüşüm hikayem aslında.

    Macron'un açıklamaları tatmin etmedi; sarı yelekliler yine sokaklarda
    Macron'un açıklamaları tatmin etmedi; sarı yelekliler yine sokaklarda

    Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Macron'un taleplerine karşı yaptığı açıklamayı yetersiz bularak yeniden sokaklara döküldü.

    GÜNCELLENDİ
    Maden'de 510 ev ve iş yerinin tahliyesi sürüyor
    Maden'de 510 ev ve iş yerinin tahliyesi sürüyor

    Elazığ Maden’de heyelan dolayısıyla eski köprü tamamen tahrip oldu. İlçede 510 ev ve işyeri tahliye ediliyor.

    İzmir'de ekmeğe zam: 200 gram ekmek 1,25 TL
    İzmir'de ekmeğe zam: 200 gram ekmek 1,25 TL

    İzmir'de ekmek fiyatlarına zam geldi. 29 Nisan'dan itibaren İzmir'de 250 gram ekmek 1,50 lira, 200 gram ekmek ise 1,25 liradan satılacak.

    Anne kedi ve yavrularını bıçaklayarak öldürüldüler
    Anne kedi ve yavrularını bıçaklayarak öldürüldüler

    İstanbul Çekmeköy'de bir anne kedi ve üç yavrusu bıçaklanarak öldürüldü.