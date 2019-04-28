1 Mayıs’a sen de bize katılmaya ne dersin?

Meslek Lisesinden Bir Grup Öğrenci

Kayseri

Yaklaşık son iki aydır ülke gündemi dergimizede yansıdığı gibi seçimlerdi. Artısıyla eksisiyle bir seçim döneminide geride bıraktık. Malum önümüz 1 Mayıs ve bizleride yavaş yavaş heyecan sarıyor. Yaklaşan 1 Mayıs’a“solcu” bayramı diyenlerde çıkıyor. Bizlerde lisemizde “emekçilerin kendi bayramı” diyoruz.

TALEPLERİMİZ NET

Öncelikle mahallerimizde parklarda, bahçelerde arkadaş gruplarımızla “Ne yapabiliriz liselerimizde?” başlığıyla 1 Mayıs sohbetleri etmeye başladık. Çoğunlukla tartışmalarımızda liselerde özellikle meslek liselerinde yaşanan sıkıntılar öne çıkıyor. Bu sıkıntıların çözümünü hep birlikte sağlayabiliriz inancıyla konuşmalarımız kendi aramızda devam ediyor. Örneğin meslek lisesi son sınıf öğrencisi olan arkadaşım Burak, staj eğitimi saatlerinden şikayetçi olduğunu söylerken, Hasan“Bende aldığım maaştanşikâyetçiyim.” diyor. Hasan, “Arkadaş bende en az Burak kadar çalışıyorum ama aldığım ücret yarısı kadar bile değil" diye ekliyor. Daha iyi staj imkanları, eşit ücret ve güvenli bir iş istiyoruz. Taleplerimiz aslında gayet net.

GÜVENLİ BİR GELECEK İÇİN

Bunun gibi örnekleri Türkiye'nin dört bir yanından dergimizde defalarca okuduk. Açıkçası yılan hikâyesinden farkı yok bu staj meselesinin. Mesele sadece staj değil elbette, “Haklarımızı nasıl kazanırız? Güvenceli bir geleceğimiz nasıl olur?” işte bütün mesele bu… Başta meslek liseli öğrenciler olmak üzere, her kesimi “birlik, mücadele ve dayanışma” çatısı altında toplayan 1 Mayıs’a sahip çıkmaya, kutlamaya, taleplerimizi dile getirmeye, mücadele alanına çevirmeye çağırıyoruz. Biz 1 Mayıs’ta evde oturmayacağız, birlik olmaya gideceğiz… Peki, sen de bize katılmak istemez misin?