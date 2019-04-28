Hazırlık öğrencileri olarak bizim de 1 Mayıs'ta yerimiz var!

Hazırlık öğrencileri

ODTÜ

Bugün birçok gencin yaşadığı geleceksizlik kaygısı Hazırlık öğrencileri olarak bizlerin yaşamına da çeşitli ekonomik sıkıntılar, niteliksiz eğitim ve ifade özgürlüğümüzü kısıtlayan baskı ortamıyla giriyor. Öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla verildiği söylenen KYK, zamlanan yemekhane ve kantin fiyatlarını, fahiş fiyatlara satılan çeşitli temel ihtiyaçlarımızı, kesemizi zorlayan yurt ücretlerini ve ulaşım ihtiyacımızı karşılamıyor. Hazırlıktaki çeşitli altyapı sorunları -sınıfların ve ders materyallerinin yetersizliği gibi-, sınav zamanları kütüphaneye sığmamaya kadar giden çalışma alanlarının yetersizliği, bölüme hazırlamayan niteliksiz İngilizce eğitimi bizlerin temel problemleri. Tüm bunların yanında bizler, üniversiteye ilk defa gelmiş öğrenciler olarak sorunlarımızı ve fikirlerimizi dile getirebileceğimiz özgür düşünce ortamını üniversitede bulamamaktayız.

Bütün bu sorunlara karşı bizler, taleplerimizi dile getirebileceğimiz ortak mücadele alanları yaratabilmeliyiz. Önümüzde 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü var. 1 Mayıs, uzun saatler düşük ücretlerle çalıştırılan işçilerin, eşitlik için mücadele edenlerin ve özerk üniversite mücadelesi veren bizlerin taleplerimizi özgürce ifade edebildiğimiz gündür. Geçtiğimiz günlerde ODTÜ'de de topluluklar bir araya geldi ve 1 Mayıs'ı nasıl öreceğini tartıştı. 1 Mayıs, toplulukların yan yana geldiği, fakültelerde ve bölümlerde kurulacak 1 Mayıs komitelerinin oluşturulduğu, öğrencilerin taleplerini ODTÜ Öğrencileri kortejinde dile getirdiği, en kapsayıcı şekilde ortak sorunlarımızı tartıştığımız bir süreçle örülüyor. Biz de Hazırlık öğrencileri olarak, 1 Mayıs'ı ve süreci nasıl yürüteceğimizi tartıştığımız alanlar yaratmalı, topluluklarla birlikte ODTÜ öğrencileri kortejinde kendi taleplerimiz doğrultusunda hazırladığımız pankartımız ve dövizlerimizle bulunmalıyız.